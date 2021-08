Billy Joel的歌曲《Just the Way You Are》(就愛這個你),七七年發行,旋律好聽,惟部分歌詞我並不認同:don't go changing(毋須改變)、don't change the color of your hair(勿轉髮色),總之乜都唔使為我改變。一個男人唱得這首歌,必定是熱戀期,一切定格或定型在當下,盡皆美好,但往後幾十年呢?傍住個幾廿年原地踏步嘅女人,你唔驚,旁人都戥你驚。

後生時,火氣大、公主病?唔緊要,熱戀男心甘命抵死忍;年輕時,毋須考慮持家問題,不懂煮飯、執拾?無問題,就愛這女人不拘小節。但,如此個性倘一直延續不變數十年,人到中年,難道還要死忍爛忍地遷就,又或長期捱快餐、吃外賣?當初的浪漫變成現刻的散漫,年輕時的無拘,逐漸換來當下的無癮;並不是主張女人要主內,而是無論男女,已屆中年,若連基本的生活自理和品質都毫無概念,那又是一種對自己生活有幾負責任的指標?而此人能周全地照顧伴侶之機率,更加是零。其實,不被對方虛耗,已算輸少當贏。

年輕時,很多事都搞不懂,love is blind(愛情是盲目的)時,無知也可看成純真兼可愛,但若just the way you are無知幾十年,眼光無改過、思維無進步過、視野無擴闊過,那又是另一回事。無改變即是無進步,誰可快樂地長期忍受一個數十年毫無改變的伴侶在身邊?除非同類。

兩個人在一起時,無論人生視野、生活要求或自我成長等,都應有相若步伐,但若一方原地踏步的話,那就只會距離愈來愈遠。「世上沒有醜女人,只有懶女人」這句話,我把它引伸解讀:手腳懶還有得救,但心懶的女人,沒有修正、協調、成長、提升和進步的意識和能力,這種醜是無可救贖的,那才是伴侶的災難。