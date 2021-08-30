Billy Joel的歌曲《Just the Way You Are》（就愛這個你），七七年發行，旋律好聽，惟部分歌詞我並不認同：don't go changing（毋須改變）、don't change the color of your hair（勿轉髮色），總之乜都唔使為我改變。一個男人唱得這首歌，必定是熱戀期，一切定格或定型在當下，盡皆美好，但往後幾十年呢？傍住個幾廿年原地踏步嘅女人，你唔驚，旁人都戥你驚。

後生時，火氣大、公主病？唔緊要，熱戀男心甘命抵死忍；年輕時，毋須考慮持家問題，不懂煮飯、執拾？無問題，就愛這女人不拘小節。但，如此個性倘一直延續不變數十年，人到中年，難道還要死忍爛忍地遷就，又或長期捱快餐、吃外賣？當初的浪漫變成現刻的散漫，年輕時的無拘，逐漸換來當下的無癮；並不是主張女人要主內，而是無論男女，已屆中年，若連基本的生活自理和品質都毫無概念，那又是一種對自己生活有幾負責任的指標？而此人能周全地照顧伴侶之機率，更加是零。其實，不被對方虛耗，已算輸少當贏。

年輕時，很多事都搞不懂，love is blind（愛情是盲目的）時，無知也可看成純真兼可愛，但若just the way you are無知幾十年，眼光無改過、思維無進步過、視野無擴闊過，那又是另一回事。無改變即是無進步，誰可快樂地長期忍受一個數十年毫無改變的伴侶在身邊？除非同類。

兩個人在一起時，無論人生視野、生活要求或自我成長等，都應有相若步伐，但若一方原地踏步的話，那就只會距離愈來愈遠。「世上沒有醜女人，只有懶女人」這句話，我把它引伸解讀：手腳懶還有得救，但心懶的女人，沒有修正、協調、成長、提升和進步的意識和能力，這種醜是無可救贖的，那才是伴侶的災難。