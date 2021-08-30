馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折

貓山王是榴槤界中的極品，果肉醇香撲鼻，而貓山（Musang）原來取自馬來西亞果子狸的譯音，當地人會將熟透後自然從樹上掉下來且沒有裂開的完整榴槤，讓「貓山」聞一聞，以香來鑑定其優劣。如果貓山聞到後興奮不

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