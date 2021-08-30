馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折 副刊版 2021/08/30 分享： 貓山王是榴槤界中的極品，果肉醇香撲鼻，而貓山（Musang）原來取自馬來西亞果子狸的譯音，當地人會將熟透後自然從樹上掉下來且沒有裂開的完整榴槤，讓「貓山」聞一聞，以香來鑑定其優劣。如果貓山聞到後興奮不 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅 今日 鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅 Johnnie Walker Blue Label聯乘本地藝術家 藝博會展出創意作品 2021/08/28 Johnnie Walker Blue Label聯乘本地藝術家 藝博會展出創意作品 GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴 2021/08/27 GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴 Bombshell聯乘國金軒推出 3D立體瑰麗中秋節禮盒 2021/08/27 Bombshell聯乘國金軒推出 3D立體瑰麗中秋節禮盒 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 2021/08/23 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 香港 品牌 台灣 設計 新加坡 蛋 咖啡 朱古力 巴西 馬來西亞