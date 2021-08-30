鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅

中秋節將至，鴻福堂今年會聯乘台灣微熱山丘推出多款特別口味的月餅，包括有「FORBIDDEN@鴻福堂貓山王榴槤法式千層月餅」（$698 / 2盒）及「FORBIDDEN@鴻福堂貓山王榴槤冰皮月餅」（$

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