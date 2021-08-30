鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅 副刊版 2021/08/30 分享： 中秋節將至，鴻福堂今年會聯乘台灣微熱山丘推出多款特別口味的月餅，包括有「FORBIDDEN@鴻福堂貓山王榴槤法式千層月餅」（$698 / 2盒）及「FORBIDDEN@鴻福堂貓山王榴槤冰皮月餅」（$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折 今日 馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折 Johnnie Walker Blue Label聯乘本地藝術家 藝博會展出創意作品 2021/08/28 Johnnie Walker Blue Label聯乘本地藝術家 藝博會展出創意作品 GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴 2021/08/27 GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴 Bombshell聯乘國金軒推出 3D立體瑰麗中秋節禮盒 2021/08/27 Bombshell聯乘國金軒推出 3D立體瑰麗中秋節禮盒 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 2021/08/23 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 香港 品牌 台灣 設計 新加坡 蛋 咖啡 朱古力 巴西 馬來西亞