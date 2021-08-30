減廢移風易俗 各環節配套須做好

立法會日前通過都市固體廢物收費修訂條例草案，為落實垃圾徵費踏出關鍵第一步，但當局在落實執行仍存在太多不明朗因素，當局應做好各項配套措施，必要時可參考南韓的舉報有獎金做法，多管齊下，才有望在減廢上移風易俗。

垃圾徵費計劃討論了16年，提交立法會審議更一度因會期將近而須擱置，最終在延長議員任期下而讓草案獲得通過。條例獲通過是個好開始，為推動污染者自付原則邁出第一步，而政府給予市民18個月適應期，最初免費派發指定垃圾袋，讓大家熟習，減低正式推行時的阻力。

英美民眾非法棄垃圾 屢禁不止

推行垃圾按量收費，成功關鍵取決於配套措施是否做得到位，但政府在配套措施卻着墨不多。新措施在有物管的私樓推行，相信問題不大，因現時管理費大多為住戶提供的垃圾袋，垃圾徵費正式實施時，相信物管處定會按需要調整管理費。

但對於唐樓和三無大廈，以至新界村屋，在執行上存在難度，因住戶為逃避徵費，可能將垃圾丟在路邊垃圾桶，不但有違污染者自付原則，更可能滋生更大的衞生問題。當局表明會嚴厲執法，票控違規人士來收阻嚇作用，但如何加強執法，卻隻字不提。

推行垃圾徵費靠市民自律，但在英美這些自詡公德心高的國家，民眾非法棄置垃圾卻屢禁不止。例如英國Welwyn Hatfield去年財政年度的非法傾倒垃圾急增185%；美國洛杉磯市在2016至2020年間的非法棄置垃圾量急增450%，為此當局想方設法打擊沒公德的垃圾蟲（見表），但始終收效不大。

港府須預先想好應對方法，首先是做好宣傳教育，讓市民開始習慣將垃圾分類，把膠樽、鋁罐和紙類放進回收箱內，自然可減少家居垃圾量，垃圾儲滿一袋才丟，垃圾袋用量和相關開支便相應減少。

首要宣傳教育 效外國舉報有獎

同時，當局應改革街邊垃圾桶，將開口位改窄，讓人難以將大件垃圾塞進內；並增設垃圾收集站，方便三無大廈和新界村屋住戶丟垃圾，同時考慮外國做法增設街頭監察鏡頭捉非法棄置垃圾人士，以及增派人手巡查執法。若街頭棄置垃圾增加，當局應認真考慮南韓設立舉報熱綫做法，一旦違規者被捉和罰款，成功舉報者可獲得罰款8成作為獎金。

港府要成功推行垃圾徵費，關鍵是各項配套措施不但環環相扣，而且須執行到位，當人人對回收和減廢習以為常，垃圾迫爆堆填區的情況才有望扭轉過來。

▲ 港府要成功推行垃圾徵費，關鍵是各項配套措施環環相扣，更須執行到位。（資料圖片）