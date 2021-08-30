DQ鄭松泰 5大公眾教育意義

候選人資格審查委員會（簡稱「資審會」）認為鄭松泰不符合選舉委員資格，此決定連帶他同時被褫奪其立法會議員議席。有評論指打算參選的非建制派會因而感到無所適從，也有人斷言立法會今後變得只容極左深紅人士參與--然而這類評論都只看表象，忽略了資審會所作的決定還有更深層的政治意義和示範作用，當中發出之信息不只是對泛民放話，並同時涵蓋建制派，以達到公眾教育之目的，尤其以下5點：

資審寧緊勿鬆 保滴水不漏

（1）寧緊勿鬆，必須更嚴謹表明政治忠誠--作為資審會成立後首度公布的審查結果，這次對鄭松泰的決定，很可能是特區（乃至中央）政府想刻意展示的一種立竿見影之宣傳手段，其直接意思是向全社會說明，鄭松泰過去的行為導致他未來5年不得參選。而所謂「資格審查」，其考量標準是要確保滴水不漏，也就是不能讓任何有機會危害國家安全者進入特區政治體制，再不是以「利大於弊」或「平衡利益」作為評核方式。

做錯須改過 亦要積極貢獻

以這個角度分析，任何向傳媒表示「對鄭松泰被DQ感到驚訝」的建制派人士，實在要重新審慎考慮自己的政治定位：在眼下要求敵我分明的政治氣候中，盡管建制派還可以向對手予以同情（像說句「早知今日，何必當初」），可是對於曾在議事堂倒插國旗者被取消選委資格，竟公開表示驚訝，並要求資審會提供理據的話，則明顯偏離了完善選舉制度後建制派之任務，乃至作為「忠誠建制派」，更當主動協助資審會解畫。

（2）做錯必須承擔責任，但改過以外還得積極貢獻--不少評論指，這次鄭松泰被取消選委及議員資格，與去年11月他沒有隨民主派總辭，而獲當時港澳辦表示「一部分被標籤為『反對派』的議員沒有被綁架上『總辭』的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定」之說法有矛盾。然而這說法忽略了一個關鍵：時間。鄭松泰自去年11月中旬到今年8月的9個多月時間內，除了與傳統泛民劃清界綫以外，並未有為完善制度後的「新型反對派」提供任何示範，而純粹是手法變得收斂。

就算到了上周三，鄭松泰最後一次在立法會提口頭質詢，其主調竟仍是「醫院管理局推動僱員接種疫苗是否有違醫學倫理」--當提高疫苗接種率已是全球共識，但到了現階段仍公開打擊接種疫苗計劃，這種變得溫和的反對派，對協助香港走出疫情困境根本毫無裨益，故繼續留在議事廳亦不會有何實質貢獻；與此對照，身為建制派議員，若同樣只批評政府，卻未能提出更有效且可行之反建議，自會被視為沒有功能或失職。

杜絕政治花瓶 警告投機者

（3）進一步分裂泛民，否定政治花瓶與投機者--那麼所謂完善選舉制度後的「新型反對派」，又應該是甚麼模樣？照目前政治形勢來看，要思考此問題的只剩下民主黨：因為黃絲陣營基本上不信任其他聲稱自己屬於中間派的政黨，或把中間派歸類為建制分支，故概念層面不屬政治光譜內的「反對派」；倒是民主黨則仍被視作反對派，只是其意識形態太保守，並且不介意親近建制（如有前黨員為中央任命的問責官員）。

不諱言，這次「DQ鄭松泰」乃政治棋局之一着，旨在令民主黨內出選和棄選兩派間的裂痕加深，並間接要求民主黨「表忠」，兼同時迫他們從此要有管治意志和建設意識：任何泛民若打算參選成為代議士，既不可像過去般左右逢源，尤其不得在愛國問題上游走灰色地帶，亦不能妄想當政治花瓶，純粹罵官發洩，以證議會還有反對聲音--同樣道理，也可用來警告一眾表面狠批政府、閉門卻抽盡油水的泛建制政治投機者。

政局大洗牌 建制覓新氣象

（4）毋用再保皇，政局全面洗牌並尋求新氣象--留意與其問：「沒有鄭松泰，議會是否只容清一色？」更務實的問題應該是：「現在連鄭松泰也走了，建制派能如何按中央指示，向公眾展示議會並非清一色，更是百花齊放、人人各顯神通？」整體格局而言，建制派過去的確只須穩守便可，根本不用花力氣入球，具體上就是於重要議案表決時「數夠票齊人」，便已經功德圓滿。

留意完善選舉制度後，建制派不需再為政府議案保駕護航，但所有議員從此多了一份考卷：過去只懂面對泛民打「反手抽擊」，如今怎樣「主動發球」爭取政績？可惜按目前情況來看，許多建制派尚未能自我革新，有些人照抄泛民狠罵的角色，有些人更開始在建制間搞內訌，甚至為求出位，不惜把政府建議也說成有可能違反國安法！這些聲稱自己是建制派者或許懵然不知，在香港這段由亂到治、由治到興的黃金時間鬧分化，中央看在眼裏，心中必定自有分數。

行政主導 政務司「訓導」角色

（5）提升行政主導，開發政務司司長的訓導角色--最後還有一點備受忽略，是這次資審會首度登場，已充分展示新制度下的行政主導（資審會決定取消立法機關的議員席位，而司法機關亦沒有可跟進的程序）是甚麼模樣，包括其權限所及的範圍；過程中同時呈現出政務司司長的「訓導」功能，形象上甚至有點像「黨鞭」。

政務司司長對外表現強硬，在香港實屬鮮見。相比過去從「四萬笑容」到心有不甘的陳方安生、「清潔大隊長」曾蔭權、「扭計師爺」許仕仁、傲氣少爺唐英年、熟知內部程序的林瑞麟和林鄭月娥，還有面面俱圓「老好人」張建宗，現時李家超的訓導主任角色，可能是中央部署的一項實驗，目的是讓特首和政務司司長分工更清晰，前者應對外國勢力，以及與國家協調，後者集中處理內部執行，並理順行政立法關係。

▲ 資審會首度登場，已充分展示新制度下的行政主導是甚麼模樣，而過程中同時呈現出政務司司長的「訓導」功能。（資料圖片）