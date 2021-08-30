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採「TOD模式」 打造城市新地標

地產版 2021/08/30

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為了提升大灣區的流動性及連結性，粵港澳政府銳意發展交通網絡，並已初見成效。區內主要城際鐵路網從2016年約3,200公里大幅增加至2020年約4,400公里；高速公路網同期則由約4,000公里增加至約

...

撰文 : 陳健珩 戴德梁行董事兼香港研究部主管

欄名 : 專家論市

報道系列 : 置業大灣區

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