採「TOD模式」 打造城市新地標

為了提升大灣區的流動性及連結性，粵港澳政府銳意發展交通網絡，並已初見成效。區內主要城際鐵路網從2016年約3,200公里大幅增加至2020年約4,400公里；高速公路網同期則由約4,000公里增加至約

...