採「TOD模式」 打造城市新地標 地產版 2021/08/30 分享： 為了提升大灣區的流動性及連結性，粵港澳政府銳意發展交通網絡，並已初見成效。區內主要城際鐵路網從2016年約3,200公里大幅增加至2020年約4,400公里；高速公路網同期則由約4,000公里增加至約 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳健珩 戴德梁行董事兼香港研究部主管 欄名 : 專家論市 報道系列 : 置業大灣區 相關文章 江門拓科研吸人才 樓價相對「低水」 今日 江門拓科研吸人才 樓價相對「低水」 港商進軍江門 嘉華新都滙快入伙 今日 港商進軍江門 嘉華新都滙快入伙 你可能感興趣 江門拓科研吸人才 樓價相對「低水」 今日 01:00 江門拓科研吸人才 樓價相對「低水」 港商進軍江門 嘉華新都滙快入伙 今日 01:00 港商進軍江門 嘉華新都滙快入伙 最新專欄文章 更多 長實再出手 高價搶地啟示 今日 長實再出手 高價搶地啟示 金融中心穩守下的低息紅利 2021/08/27 金融中心穩守下的低息紅利 監管風潮延續 股樓有危有機 2021/08/26 監管風潮延續 股樓有危有機 港變成更繁榮 更宜居城市 2021/08/25 港變成更繁榮 更宜居城市 寫字樓租金 未來數月逐步升 2021/08/24 寫字樓租金 未來數月逐步升 香港 商業 大灣區 戴德梁行 基建項目 新鴻基地產（00016） 將軍澳 九龍站 元朗 屯門