Netflix原創劇手遊 波蘭Android用戶測試 行政人員版 2021/08/30 分享： 影片串流平台Netflix日前宣布進軍遊戲市場，緊接下來就是展開初步測試。綜合外電報道，Netflix首度推出兩款原創劇《怪奇物語》（Stranger Things）系列手遊，並率先開放了波蘭的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 13系列 4機款傳下月上市 今日 iPhone 13系列 4機款傳下月上市 蘋果測試新Face ID 戴口罩解鎖iPhone 13 2021/08/27 蘋果測試新Face ID 戴口罩解鎖iPhone 13 保iOS搜尋引擎地位 Google付蘋果逾千億 2021/08/27 保iOS搜尋引擎地位 Google付蘋果逾千億 iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕 2021/08/26 iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕 TikTok推AR平台 讓用戶創作特效 2021/08/26 TikTok推AR平台 讓用戶創作特效 商業 電玩手遊 軟件 Netflix 網飛（Netflix，美：NFLX） 遊戲 Android 串流