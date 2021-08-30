iPhone 13系列 4機款傳下月上市 行政人員版 2021/08/30 分享： 蘋果（Apple）iPhone 13系列尚未發布，不過近日相關消息不斷，爆料達人Jon Prosser日前指出，據其消息來源，iPhone 13系列將於9月17日開放預購，9月24日上市。 綜合目前外電 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix原創劇手遊 波蘭Android用戶測試 今日 Netflix原創劇手遊 波蘭Android用戶測試 蘋果測試新Face ID 戴口罩解鎖iPhone 13 2021/08/27 蘋果測試新Face ID 戴口罩解鎖iPhone 13 保iOS搜尋引擎地位 Google付蘋果逾千億 2021/08/27 保iOS搜尋引擎地位 Google付蘋果逾千億 iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕 2021/08/26 iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕 TikTok推AR平台 讓用戶創作特效 2021/08/26 TikTok推AR平台 讓用戶創作特效 智能手機 手機Apps 商業 Apple iPhone iPhone 13 蘋果（Apple，美：AAPL） 美元