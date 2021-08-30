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iPhone 13系列 4機款傳下月上市

行政人員版 2021/08/30

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蘋果（Apple）iPhone 13系列尚未發布，不過近日相關消息不斷，爆料達人Jon Prosser日前指出，據其消息來源，iPhone 13系列將於9月17日開放預購，9月24日上市。

綜合目前外電

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欄名 : 科技新知

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