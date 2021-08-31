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查無此人

副刊版 2021/08/31

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內地影視娛樂圈多事之秋，想追尋真相太難，隔天就有藝人出事。圈內人說，因為打壓動機不太明，且各種八卦版本日日新，隨時又有新涉事明星加入，真是摸不清門路。

本着不傳播未能證實的傳聞，各種聽回來看似很內幕的理由，就不便公開了。但今次由吳亦凡引發的娛樂圈大整肅，有幾個觀察確有代表性。一個是中國娛樂圈造星運動過程中的資本運作，得到全面曝光，也說明此前的影視行業賺錢方式，已是深深的轉型。過往，無非就是明星簽經理人或簽約製作公司，產出作品，得到報酬。作品大賣的話，投資的公司也賺到消費者（粉絲）的錢。

現在，中國明星變成影視資本市場運作的一門棋子，同時也是玩家，聯結到飯圈（即明星的迷哥迷姐）的運作，社交媒體上的流量造勢，贊助商的合作，投資分成的估算，粉絲消費的誘導，明星公司的合約運作和背後的大集團等等，根本就是一條全新的錯綜複雜的利益鏈。

此外，又以趙薇的案例來講，明星效應又好大程度和資本合作，在過往中國股市的膨脹期，涉及各種股票市場投資、併購，對許多明星而言，財富再非簡單來自演出，而是更多其他資本市場關係。

更明顯是新時代的封殺，簡直是去到即時兼滴水不漏。影視發展歷史當中，似乎從未出現過，一個名字，及其相關作品，可以一夜之間從公眾的視綫消失。再查不到此人，不留下作品。都是通過全然數碼化的娛樂生態，達到了這效果。因為現在已無實體的影音消費品了，一應作品，和某藝人的資料，都放在網上，而在這裏，全然刪掉一個名字是那麼容易。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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