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磅重驚魂

副刊版 2021/08/31

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莉莉沒精打采回來覆磅，我問：「心情不佳？」她說：「好像瘦不了。」我望着她的體重記錄，鼓勵她：「比三天前輕了一磅多，進度不錯啊！」她瞪大雙眼回應：「真的嗎？昨天在家上磅，竟然飈升了兩磅。」

我說：「要成功減重，不僅要戒甜戒肥之類，最重要的，其實要戒掉天天上磅的習慣。因為這個舉動，嚴重影響減肥士氣，要知道，健康的減重速度，每星期只是一磅半左右，即是說，每天平均只會減掉零點二磅，這個輕微的改變，要是天天磅，是量度不了的，而且，一天之內的體重改變可有兩至三磅的差別，所以，戰友們，一星期在同一時段，穿着相若的衣服，最多磅一至兩次好了。」

她恍然大悟：「原來如此。」

我再補充說：「其實，並非單看體重數字，去評估減重成效。畢竟，體重實在太容易被外在因素影響，譬如說，剛吃過飯，食物仍在消化系統中未完全處理；又或者女性經前或行經期間、正短暫服用抗生素或咳藥水，甚至排便不順，都會造成短暫體重影響，差別可有一至四磅不等。所以，除了磅重外，同時參考體脂改變，也十分重要。不過，體重及體脂比率有時也未能看見成效，我會鼓勵減磅戰友用一條牛仔褲去做指標，在減重過程中，身形上，效果最明顯的就是腰圍，一條剛剛不合穿的牛仔褲，是很好的減重伴侶。」

她笑言：「沒錯。牛仔褲是很討厭的傢伙，就算只是重了三至四磅，穿上去就已經很繃緊，它太誠實了。所以，多年前，我衣櫃裏的褲子全換上橡筋褲。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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