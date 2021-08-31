女人通常多衫過男人，皆因女人心情好會買衫，心情唔好更加要買；事情做得好，買衫獎勵或慰勞自己，有事受了氣，更加要買衫補償或安慰自己；總之，無論陰晴圓缺、悲歡離合，都是買衫的理由。於是乎，衣櫃input（輸入）的速度往往快過output（輸出）。

女性對衣服的情意結，男性難以理解。以往，即使已不再合穿的衫，我都會跟自己說：「下年等我瘦番就着得番！」人有盼望是好的。但這個盼望，年復年都是盼望，結果衣櫃裏包容了很多已不合穿但又捨不得扔掉的衣服。後來，終於開竅：一、能瘦到N年前標準身形的機率是微乎其微；二、與其年年要騰出空間去收藏，倒不如趁仍新淨光鮮之時，替它們搵主好人家；三、若他朝奇迹般重拾往昔身形，到時買過件新衫獎勵自己都抵啦，係咪？﹗想通了，就的起心肝跟它們說再見。

這幾年，我會把那些新淨而不再穿的衣服，放在兩間專賣女性二手時裝的店舖：Green Ladies和a break 93，這兩間店俱採寄賣形式，賣出一件衫的話，寄賣者可獲標價的三成回饋，而店舖亦有權處理賣不出的衣服。誠然，寄賣者應採取捐贈而非賺錢之心態，主要是為了支持環保和替不再穿的衣服找個合適主人，所以，我每次收到店舖發放的三成回饋，都視為額外bonus，多會作慈善捐贈。

我比較喜歡a break 93，兩位創辦人有心有品味，專賣優質中高檔的二手女裝服飾，收回來的衣服會重新配搭，根本看不出全是二手衫。愛時裝的人，會覺得很放心把自己的衣服交託給同道中人。她們收衫亦嚴謹，不收有漬、勾了綫或殘舊衣服，因此，拿去前最好先將衣服拍照給該店評估，可免白行。當然，把寄賣的衣服清洗好，令舊衣如初，是基本衞生常識和對別人的尊重，也是對舊衣說再見、向新主人說感謝的最好方式。