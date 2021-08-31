變身懷舊柑仔店成打卡點 傅珮嘉開設台式餐廳「尚青商號」

傅珮嘉新開的台式餐廳「尚青商號」，最近與台灣觀光協會香港辦事處合作，推出「台灣懷舊柑仔店主題展」，將台灣舊日時光帶到灣仔，門口「歪腰郵筒」幾乎神還原，相信好打卡。

柑仔店是台語，正是雜貨店之意，也是便利

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