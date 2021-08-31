變身懷舊柑仔店成打卡點 傅珮嘉開設台式餐廳「尚青商號」 副刊版 2021/08/31 分享： 傅珮嘉新開的台式餐廳「尚青商號」，最近與台灣觀光協會香港辦事處合作，推出「台灣懷舊柑仔店主題展」，將台灣舊日時光帶到灣仔，門口「歪腰郵筒」幾乎神還原，相信好打卡。 柑仔店是台語，正是雜貨店之意，也是便利 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 藍田啟田商場 「夏日More More茶。好物市集」開鑼 2021/08/28 藍田啟田商場 「夏日More More茶。好物市集」開鑼 大角咀小店生存之道 新舊交融見證社區變遷 2021/08/28 大角咀小店生存之道 新舊交融見證社區變遷 中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐 2021/08/27 中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 2021/08/21 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 西貢最新WM酒店勁似泰國resort 親子Staycation主題房精選 2021/08/21 西貢最新WM酒店勁似泰國resort 親子Staycation主題房精選