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變身懷舊柑仔店成打卡點 傅珮嘉開設台式餐廳「尚青商號」

副刊版 2021/08/31

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傅珮嘉新開的台式餐廳「尚青商號」，最近與台灣觀光協會香港辦事處合作，推出「台灣懷舊柑仔店主題展」，將台灣舊日時光帶到灣仔，門口「歪腰郵筒」幾乎神還原，相信好打卡。

柑仔店是台語，正是雜貨店之意，也是便利

...

欄名 : 本地遊

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