綫上特色導賞 贏在旅遊重啟前

全球因疫情而封關多時，可以預視，當旅遊活動重啟，各地將掀起一場激烈的旅客爭奪戰。香港要脫穎而出，便要贏在重啟前，其中一個策略是增添綫上旅遊的特色，吸引外地旅客參與，同時推廣本港的旅遊項目。

疫情癱瘓全球跨境旅遊，業界遂加強發展綫上旅遊，維持生計的同時，亦滿足市民強烈的旅遊慾望。

疫後跨境遊 限制多成本高

綫上旅遊有多種呈現方式，其一是由導賞員透過手機直播，為團友深入介紹各個景點，並配合後勤工作室的支援，豐富參與者的體驗；另一種是加入虛擬實境技術的虛擬旅遊，包括在綫上展示360°實境相片，或讓參加者戴上VR眼鏡，觀賞預先拍攝的旅遊目的地短片，部分更配合體感裝置，增加「旅程」的真實感。

不過，不少人認為當疫情減退，跨境旅遊恢復，大眾不再需要代替品，綫上旅遊便會被淘汰。要判斷以上推測會否成真，或可先推演疫情後的旅遊業發展。

以往不少國家都以大眾旅遊為發展方向，為旅客提供較公式化、標準化的旅遊產品，但早在疫情前已有國家意識到，任意擴張、規管不足的大眾旅遊所引致的社會矛盾和失序，將導致旅遊目的地走向沒落，並開始正視可持續發展旅遊業的需要。

至去年疫情爆發，各國為防病毒傳入，陸續實施嚴格出入境限制措施。可以預視，在經歷今次疫情後，無論是旅遊目的地或旅客，未來均會調整旅遊策略，加強公共衞生意識，並逐漸形成旅遊新常態，例如要求旅客在申請旅遊簽證時，必須提交疫苗注射證明，或確保無受病毒感染。這些措施無疑令旅遊固定成本增加，並使本來較便宜的短途旅行顯得昂貴，長途旅行則較划算。

綫上旅遊 打破時地界限

當跨境旅遊的出行成本增加，旅客出遊除了考慮金錢，還要考慮個人健康、時間、目的地之衞生情況等；加上疫情加速旅遊業範式轉移，旅客對深度遊、特色旅遊的需求增加，旅客將要求更具深度、知識性更豐富的行程。

綫上旅遊此時便顯出其存在價值。綫上旅遊可打破時間和地域界限，足不出戶亦可周遊列國，適合因目的地之公共衞生情況而卻步的旅客；此外，疫情期間不少航空公司倒閉或重組，影響機位供應，可以預期，在跨境旅遊重啟初期，機票價格將有所提升，加劇外遊成本，而綫上旅遊可節省機票、酒店開支，對預算不足的人士分外吸引。

呈現目的地面貌 減落差

雖說綫上旅遊好處眾多，但亦有局限，例如受制於電子屏幕，只能滿足視覺及聽覺享受。雖有部分綫上旅遊可提供體感裝置，但始終不算普及，而一個完整的旅程，亦需要嗅覺、味覺的體驗，故對於着重現場感的旅客而言，實體旅遊還是首選。

不過，綫上旅遊的價值不僅在於提供旅遊體驗，還可作旅遊推廣之用。當出遊成本增加，出發前的資料搜集將變得更為重要，甚至成為旅客判斷目的地是否值得前往的關鍵。

主打深度遊的綫上導賞團的特色之一，是題材多元化。以活現香港的導賞團為例，主題涵蓋鬼故、美食、香港基層生活、歷史文化等，部分題材雖然偏門，卻能讓參加者深入認識香港鮮為人知的一面。此外，導賞員在過程中邊講解邊開放提問，也是事前錄製的旅遊節目做不到的效果。再者，網上直播導賞團屬於實時旅行團，更能呈現目的地真實面貌，減低期望落差。

加強管理 綫上綫下並行

但值得留意的是，當綫上旅遊變成宣傳渠道時，有機會吸引旅客於綫下親身前往，增加相關景點的遊客數量，因此在推動綫上旅遊之餘，亦要衡量景點附近設施的負荷量，以免過分推銷，弄巧成拙。

要減低旅客對當地居民的影響，智經認為可從「旅遊管理」角度入手，例如由政府建立一支可持續旅遊專責團隊，讓其為地區旅遊項目建立行為守則或約章，訂明政府、業界、居民和旅客的角色，預防旅遊活動過量或與居民意願牴觸。

此外，當局在制定政策時，可在各區區議會選出旅遊事務專責代表，定期與旅遊事務署會面，並共同規劃、監督地區旅遊項目，讓地區持份者持續參與決策過程，公眾的意見亦得以反映。以上建議，均可考慮套用在實體和綫上導賞團。

總括而言，綫上旅遊既能為受疫情所限的人士提供「旅遊」機會，也可讓旅客在旅行前初步了解感興趣的景點，收宣傳之效，長遠仍有發展空間。未來或可考慮綫上綫下雙綫並行發展，助香港發展為具高增值體驗的旅遊目的地。

▲ 當旅遊活動疫後重啟，香港要脫穎而出，其中一個策略是增添綫上旅遊特色，吸引外地旅客，同時推廣本港旅遊項目。（資料圖片）