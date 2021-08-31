增網課趣味 多溝通減學生焦慮

明天是新學年開學日，不少學生期待可與同學聚首課室上實體課，毋須再孤寂地在家學習。疫下全球學生因上網課而出現抑鬱和焦慮，教師在為學生學業追進度之餘，亦要為隨時再爆疫作準備，着手設計網課新教材時，需增添趣味，並鼓勵學生分享感受，一旦發現他們有焦慮，適時提供支援。

香港教育大學一項調查發現，逾4成初小生對在家上課感到煩躁不安和孤獨，逾半無法按時完成功課，大部分人均希望盡快重返校園上課。逾9成教師也認為學生無法自律在家上課學習，逾8成教師指學生上網課易分心。

上網課增焦慮 拖慢學習進度

學生上網課感到孤獨、焦慮，是全球普遍現象，遍及大中小學。

加拿大卡爾加里大學（University of Calgary）在分析全球29項涉及逾8萬青少年的研究，發現四分一人出現抑鬱，五分一人焦慮不安。

日本對7,637名大學生的調查顯示，66.7%人對未來感到焦慮，33%對沒有正常校園生活感到孤獨，近20%有自殺念頭。

不少學生疫下出現焦慮、抑鬱徵狀，皆因學校停課，改上網課卻無法集中精神，以致學習進度和成績下降，家長在暑假安排補習追進度，令他們變得煩躁不安。精神科專家傅子健表示，近期接到學生求助個案增加4至5倍，以往7至8月共有幾個求助個案，但今年每星期都有很多個案。

因此，校方在開學後須注意學生的行為和情緒變化，是否有出現焦慮抑鬱徵兆（見表）。

新加坡疫下開學時，校方在周會時鼓勵學生講述停課的感受，如何處理壓力和焦慮，而教師亦分享其個人經驗，透過交談抒發彼此心中鬱結。

隨着本港中小學和幼稚園恢復半日面授課，教師在趁疫緩加緊授課追趕進度之餘，亦應對學生的精神心理狀況多加留意，尤其是最初幾節課堂，先幫助學生重新適應課堂環境，鼓勵同學分享感受，一發現某些同學有壓力或自殘徵兆，及早與家長溝通，並提供心理輔導。家長應與子女每天溝通，了解其學習所面對的困難，從旁開解和作出支援。

教師同時亦要為隨時再爆疫作好準備，汲取之前網課的不足之處，再花心思重新設計網課內容，須從學生角度思考，如何讓網課變得更有趣，加強互動元素，吸引學生主動學習。

疫情為教育界帶來新挑戰，不但改變了教學模式，亦拖慢了學生學習進度，教師須與時並進，摸索和完善網課模式，讓師生能適應新常態。

▲ 隨着新學年恢復半日面授課，教師加緊授課追趕進度之餘，宜先助學生重新適應課堂環境。（資料圖片）