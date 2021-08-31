檢疫染政治顏色 港府4大反思

國際影視劇集來港取景開拍，本屬影壇常態，無喜亦無憂，但近期一齣電影的主角才剛抵埗，爭議質疑便紛沓而來，並提升到立法會質詢層次，更由香港延伸到海外；爭拗點既涉及當局有否「自我矮化」、有否開啟先例、有否令防疫網現漏洞，更關連上香港的人權「實況」。問題是否出於樹大招風或因人廢政？還是政治壓倒一切，連檢疫也不放過？更令人關注的是，當檢疫染上政治「顏色」，政府應如何作為？

影后抵港免檢 各方上綱上綫

香港向是國際電影的熱門取景地點，荷里活影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的劇集《Expats》亦選擇在港開拍，同期亦有另一套電影來港取景。妮歌潔曼團隊獲港府豁免檢疫由澳洲抵埗後，即被「貼身」追訪的傳媒發現並非下榻於指定檢疫酒店，亦曾外出逛街購物，被質疑違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，擔心會造成防疫缺口，亦懷疑香港的口岸防疫政策執行不力、存在偏袒，最終或會影響「通關」；也有海外傳媒將拍攝活動牽扯到香港的人權和政治狀況。眾口鑠金，更是上綱上綫！

須知今次豁免並非首例，一切有法可依、有個案可供參考，應否獲得酌情免檢、有否違反法例規限、是否「高人一等」、會否令防疫「破功」？只要稍經查核，便都一清二楚，毋須個別傳媒或議員指點訓誨。批評若屬實，當然應嚴加糾正究責；但若是不實，則應公開交代，還對方一個公道。這是一面政治照妖鏡，既折射批評者的責任和良心，亦映照主事官員的擔當和能力。

政治敏感不足 救火恐變撥火

平情而論，有關拍攝活動引來傳媒起哄和政客青睞，映襯出其實力和意義，當局給予酌情禮待，也算是合理而恰當；只是經過傳媒和議員的闡析演繹，添加了眾多政治「顏色」，美事變「吵事」，令人扼腕亦引發深思。

第一，在管治團隊方面，事件突顯政出多門、方向步調各異、欠缺團隊戰力的弊端。無事時各自為政，出事後不知由誰承擔，更遑論善後整改、止戈興仁。類似教訓早已多見，當局若仍輕忽怠慢，「好心做壞事」恐淪管治「原罪」！

第二，在政治觸覺方面，事件焦點本應是疫控和危機管理，但在部分傳媒和議員的視角，卻是「兜個圈」後仍是政治考量，反映理性問責漸被扭曲為政治詰責，更需憂心的是主管官員似具「政治免疫」般，對有關政治圖謀不聞不問、不管不理。官員若仍態度不改、應變不周、政治敏感不足，則日後的「救火」恐會變「撥火」！

第三，在輿論導引方面，傳媒和議員的觀點洞見觀瞻，宜應知所進退和核實查證。把關者其實也是建設者，既要理性評議監察，更要杜絕陰謀論式猜測。批評應該，瞎批評則應免，「放火」先要懂「救火」。

第四，政府應認真吸收近年的動亂教訓，不應更不能自我放棄民情輿論平台，任由「有心人」製造、主導、發酵社會議題和社會價值，當局應加大管控和執法力度，更應加強公共廣播機構的角色功能。

▲ 荷里活影后妮歌潔曼及其劇集團隊來港拍攝，獲港府豁免檢疫，引起爭論。（路透社資料圖片）