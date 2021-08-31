微軟擬推新摺機 Surface Duo 2測試 行政人員版 2021/08/31 分享： 近日似乎再有新摺機進軍市場，據外電報道，一款型號為Microsoft Surface Duo 2的設備現身跑分網站Geekbench，該送測的新摺機採用高通Snapdragon 888處理器，搭配 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 今日 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 iPhone 13系列 4機款傳下月上市 2021/08/30 iPhone 13系列 4機款傳下月上市 Netflix原創劇手遊 波蘭Android用戶測試 2021/08/30 Netflix原創劇手遊 波蘭Android用戶測試 蘋果測試新Face ID 戴口罩解鎖iPhone 13 2021/08/27 蘋果測試新Face ID 戴口罩解鎖iPhone 13 保iOS搜尋引擎地位 Google付蘋果逾千億 2021/08/27 保iOS搜尋引擎地位 Google付蘋果逾千億 商業 Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT） 智能手機 科技行業 科技軟件 科技硬件 品牌 設計 5G