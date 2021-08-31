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華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機

行政人員版 2021/08/31

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在美國制裁措施影響下，華為手機業務受到嚴重衝擊，其往年原定在上半年發布的旗艦P系列手機，今年亦押後到7月底才能發布。綜合外電報道，華為未來更可能由在一年內發布兩款旗艦手機，改為一年僅發布一款旗艦手機。

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欄名 : 科技新知

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