數碼轉型3大方向　助企業提升競爭力

根據SAP Insights研究報告表示，數碼轉型對企業有多個好處，包括幫助企業提高生產力和營運效率、增強客戶體驗、提供具價值數據讓管理層作策略應變、增強營運靈活性，以及提升企業的可持續性。因此，無論是大型企業或中小企都應與時並進，透過數碼轉型加快增強競爭力。

雖然數碼轉型能夠為企業帶來各種好處，但企業亦要關注自身行業類型、發展方向、資源分配、人才培訓等，然後循一個或多個方向實踐轉型。普遍來說，企業實踐數碼轉型主要有3大方向：

1. 營運流程轉型

所謂營運流程轉型，即是在現有流程中加入數碼化元素，例如把現有設備和裝置連繫到互聯網，或透過其他工具如虛擬現實（VR）可穿戴設備和傳感裝置，將營運流程中不同元素整合，從而優化客戶服務和庫存管理。

2. 營運中融入智能技術

人工智能(AI)、電腦學習 (Machine Learning) 等技術能夠實現複雜的數據分析、實時自動化和演算法。然而，值得留意的是，實現數碼轉型的關鍵不只需要技術，更要相關人員的配合，故企業必須為員工提供技能提升和技能再培訓安排，確保團隊能夠充分利用這些智能技術，為其角色和工作流程創造最大價值。

3. 管理文化變革

根據《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）的一項調查發現，63%的企業高管把文化挑戰列為其數碼轉型的最大障礙。事實上，企業必須為員工提供相應的支援，讓習慣以某種方式做事和理解事物的員工，意識到變化的潛在好處，並協助他們調整工作流程和習慣，以充分利用這些技術。

獎項表揚卓越數碼轉型

由清華全球產業研究院、《哈佛評論》中文版與SAP聯合舉辦的「數位轉型鼎革獎」（Digital Transformation Awards），旨在表揚在商業模式、智慧製造、卓越營運等數碼轉型取得卓越成就的企業，同時發掘數碼轉型的領袖人物作分享，搭建交流平台。

「數位轉型鼎革獎」設有評委會大獎、綜合轉型獎、單一管理獎、技術應用獎和管理人物獎，旨在和業界互相分享和交流心得，一同促進數碼轉型發展。綜合轉型獎旨在嘉許參選企業在2個或以上領域取得優良成果；單一管理類獎項則嘉許應用數碼技術在企業某一領域獲得良好成果的企業。

了解更多「數位轉型鼎革獎」，請瀏覽：http://www.dinggeaward.com/

（資料由客戶提供）