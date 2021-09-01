社會消費及娛樂圈大整風，愈傳愈多人跟企業牽涉其中，也就愈多「知情人」有不同理由解釋，永遠有些「更大的一盤棋」的講法。表面上是整頓幾個人或公司，背後講的其實是國家存亡！

譬如說，為甚麼多大的民營企業都要整頓？不是因為違規罰金那麼簡單，而是當這種巨頭規模去到那麼大，是時候收割，除了「一個唔該」就將龐大的用戶數據拿好在手，也順勢以後可名正言順監控起來，民營變半國企。

另一項引來更多討論的娛樂圈中的藝人失德、飯圈（fans）與刷流量的問題，看似管的是影視圈亂象，但其實也指向輿論操控、社會經濟和人口政策。首先是現在所謂流量為王的現象，對當局而言，已去到不受控的階段。網絡上用錢刷榜、買水軍、流量造馬等，竟然成了民間「帶風向」的指標，官方輿論陣地像已失去，不利傳統的主旋律宣傳及價值提示，當局必須重奪話語權。

再而是瘋狂飯圈粉絲們的支援及開支，好多是在虛擬領域中，如花錢打榜、網上送禮聲援等，其實都不涉及實體消費，得益的只會是這些科技大頭，而非整體社會消費。這些以○○後佔多數的粉絲，在政策上是目標需對應的中國未來新一代，可以看得出，種種出台政策，都想設法把這代人「歸回正路」，或至少是依主旋律的劇本去安排人生，包括遠離追星消費、不要躺平、減少功課及補習壓力等，意圖令他們和父輩一樣，更為有犧牲的意志去創業、去生產、去消費，日後適時成家立室生小孩，而非把生活習慣、時間和消費，花在別的沒能帶起生產力和明顯經濟價值的事情上。故此，管控這些年輕人，近乎是國策和國家競爭力般重要。