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美味和有人味的麵店

副刊版 2021/09/01

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日前在本報看到一篇報道《大提琴樂手轉型／麵檔化身演奏廳》，麵檔是西環老字號源興隆麵家，在甚有本地老麵店風格的地方演奏爵士樂，這種中西crossover味道，香港獨有。我更好奇的是，老字號麵店主理人是甚麼人呢？畢竟不是個個老闆都願意。於是，翌日馬上幫襯探個究竟。

小小店舖坐滿食客，都像熟客，有些甫坐下就跟淥麵師傅和老闆娘閒話家常，有人問：「發哥呢排有無嚟呀？」又有靚太笑着說：「哎吔，前幾日嚟被抄牌呀，如果消費券可以交罰款就好喇！」大家都在小小店舖毫無拘束地互動，是親切的街坊氣氛。

跟老闆娘Carrie暢談，她跟丈夫Paul在三年前從第二代兄長手上接棒，非老本行的Carrie坦然，初時也感辛苦和吃力，後來想通了，就開心笑着做，食客食得開心就是最大的滿足感。問她為何會跟本地爵士音樂人crossover？原來，音樂人是多年熟客，疫情期間沒有表演，收入大減，見對方愁眉不展，夫婦倆二話不說，在休息日免費借出麵店，讓幾位音樂人演奏兼網上籌款。我抬頭細看，牆上貼着幾幅鄰近幼稚園生、小學生的感謝手繪畫，不知麵店為孩子做過甚麼，但確實感受到小小的店舖有着滿滿而濃濃的人情味。

小店能傳承兩代半，必有原因。咬第一口京都炸醬麵，麵身幼而彈口，最妙是那碗小湯，散發大地魚熬製的淡鮮，是久違了的有心味道。而我最喜歡的，是曾在六、七十年代的麵店熱賣的胡椒豬肚丸，現在相信已變成只此一家了，味道配搭恰到好處。墨魚丸是吃得出用足料的手打墨魚。而他們的蠔皇正花菇更是必吃，菇味濃郁入味而厚身，咬一口，蠔汁跟菇汁在味蕾交纏，是要慢火細燜才能得此美味。

食完第一round回味兼回氣之際，最愛支持小店的「為食先生」在身旁提議：「不如叫第二round這個和那個咯！」好！有心有質素又有人情味的小店，已買少見少，今回一於捨「瘦」陪君子！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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