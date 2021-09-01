培養用眼好習慣 踢走近視眼

有研究發現，疫下本港學童近視發病率出現爆發式增長，較疫情前增加1.5倍，原因是長期近距離使用電子屏幕。要保護孩子視力，家長應勸喻子女除網課外，少用電子產品，並養成良好用眼習慣，增加戶外活動。

長期近距用電子屏幕 損視力

中大醫學院前年12月至去年1月疫情爆發期間，招募709名6至8歲兒童參與研究，並追蹤研究8個月，發現學童患近視比率由疫前的12%大增至30%，而近視加深度數由疫前的41度增至80度，有學童的近視度數更在4個月內急升至200度。

研究亦顯示，疫下兒童的戶外活動時間顯著減少，由每天約75分鐘減至24分鐘；在室內使用電子屏幕，日均由2.5小時急增至7小時，令近視加深的速度變快。

這並非香港獨有現象，內地、台灣和新加坡亦有類似情況，例如新加坡有11歲小童日均使用電子產品上網課或打機10句鐘，近視由300度急增至400度，離深近視不遠。相信全球所有家長都意識到孩子長時間近距離使用電子產品，會對視力造成影響，但礙於現實需要，不得不放任孩子這樣做。

閱讀20分鐘 看20呎物件20秒

要改善學童視力，各地都力爭恢復面授課堂，減少網課；即使要上網課，也盡量設定時限。例如台灣規定每節網課是20至25分鐘，是平常上課時間一半；內地也規定電子教學不能佔教學時間逾30%，目的是減少學童使用電子屏幕，以免加深近視。

家長亦要配合，與孩子約法三章，除非停課在家上網課，否則每天使用手機或板腦不能超過2小時。使用電子產品時須謹守護眼「20-20-20」法則（見表），即每閱讀20分鐘，就要遠眺20呎外物件20秒，讓眼睛得以休息。

戶外活動曬太陽 放鬆雙眼

此外，應盡量安排孩子每天能有1至2小時戶外活動時間。據內地在2009年的一項研究顯示，學童每天下課後增加40分鐘戶外活動，3年後患近視機率下降9%。戶外活動讓學童雙眼暴露於自然光綫下，刺激多巴胺分泌，降低眼球拉長風險30%。

疫下到公園玩耍並不現實，家長可考慮讓孩子每天外出騎單車，即使做不到，也盡量安排周末與孩子到郊外遊玩，既可接觸大自然，讓雙眼放鬆，也可鬆弛神經。

要預防學生近視惡化，須盡快全面恢復全日面授課和課外活動，關鍵是教師和學生積極接種疫苗，逾7成接種率有助校園盡快復常。

▲ 使用電子產品時，宜定時遠眺景物，讓眼睛得以休息。（資料圖片）