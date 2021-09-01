追夢散發energy 年輕舞者值支持

《放晴》第一次和大家見面，本欄希望立身香港、放眼國際，分享日常所思所感，以具生活化又長知識的文字，陪伴各位開啟每個新天，以正面心態，一同心裏放晴，活在當下。

現在不再從事傳媒工作，我過的是另一種生活方式，感受又是另一些。這期在McDonald's多見了孤身男士出現，疑似是另一半追星的「受害者」。

快餐店8月聯乘MIRROR 3子推出閃卡，只要在App使用優惠劵，隨機獲得限量卡。傳聞麥記中文名以前曾經是麥當奴，後來有人話「當奴」、「當奴」，不好聽，好像「做奴隸」，因而改名麥當勞。

看着這些一個又一個疑似Facebook群組「我老婆嫁咗比MIRROR導致婚姻破裂關注組」成員，彷彿當上了MIRROR的「奴隸」，自「當」勤「勞」的努力吃着黑糯米批，眼神游目四顧，機械式地咀嚼，為了老婆、女友一張卡，我見猶憐。本來我想走過去相告，網上有得買，承惠過千元一張，但又覺得幫襯這些販子可能害了他，老婆分發的家用花掉在買卡，遲些連麥記都無錢食。看着這些老公男友們，我的小確幸感油然而生，幸好自己無資格入群，原來開心咁easy。

雖然說不上忠粉，但我也會關心支持香港樂壇新力量，除了MIRROR，當然還有ERROR，這個名字更神奇。以前人人見到機器Error字樣出現就單字粗口鬧鬼，現在得悉ERROR出現就天未光去霸位。所以啫凡事皆有可能，開心與否睇心態；心向晴，就老定，才有可能性。

近日關注MIRROR、ERROR之外，其實花了更多時間在韓國超級天團BLACKPINK身上，以前番工，恐怕不會有此時間、精力深入體會這類年輕偶像。

BLACKPINK被形容為現今南韓第一女天團，Queen of K-POP，其實也低貶了，她們出道5年，早已打入了歐美，世界級女團是也。一般在YouTube，一條片有過萬人次睇已好叻，她們的video可以有近10億次收睇。我幾十歲人睇4位20出頭少女跳舞，唱自己唔識的韓文歌，其實有些漫無目的，但雙眼注視着她們4人經過多年嚴酷訓練整齊的舞姿，配合簡單而洗腦歌曲旋律，就被吸引住了，如此簡單。我從不跳舞，總覺那些能夠記得一首幾分鐘的歌全程每個動作，是很厲害的人。

BLACKPINK人人識 Pixel又如何

跳舞不僅郁吓手腳，需要大腦協同。人體反應靠神經傳導，速度並不一樣，神經纖維直徑越大，傳導速度越快。例如人的主神經纖維直徑1至22微米，傳導速度可達每秒120米，換算時速可到400公里，分支神經傳導稍慢，每秒約10米。聽到音樂，從聽覺神經，傳遞訊號輸入腦神經，經過處理後再從腦神經，依序傳到手腳等運動神經，整個連續動作據說普遍只需0.3秒左右，視乎情況，接受過訓練的人反應時間更少，例如BLACKPINK，生命是多麼神奇啊！也曾經看過英國廣播公司節目研究說，在一節30分鐘舞蹈後，人的信息理解力提升8%、專注力提升13%、記憶力提升近2成。研究亦表示，跳舞能將人們患上認知障礙症風險降低近8成。

BLACKPINK除了舞姿，還邊跳邊有不同面部表情，作為專業的K-POP天團，可想而知她們演出的可觀性，不單只sell外表。單欣賞BLACKPINK或其他K-POP男女團跳舞，例如BLACKPINK我最喜歡的《How You Like That》（請【按此】觀看相關視頻）這段是沒有太多剪接花巧的跳舞版，並非正式MV），感受當中的活力，就算自己不跳，也已經能夠一定程度上紓緩心理，抑鬱減少。

除了BLACKPINK、MIRROR、ERROR這些已成名的，香港還有其他無甚知名度的年輕朋友需要我們支持，例如Pixel。她們是一隊專學跳K-POP的香港女孩，曾在銅鑼灣街頭翻跳《How You Like That》（請【按此】觀看相關視頻）。

坦白講，初睇的人可能覺得搞笑，咁夠膽出來？再睇，在無甚背景資源下可以跳到這樣，勇氣不足、少些追夢堅持都唔得，是她們的energy值得香港人鼓勵，大家可去其YouTube及Facebook捧場，又或者為她們提供演出機會，疫下彼此振奮！