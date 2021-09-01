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Clubhouse空間音訊 iOS版本率先用

行政人員版 2021/09/01

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語音社交平台Clubhouse日前宣布，將針對iOS版本推出更新，支援Spatial Audio（空間音訊）功能，使聽眾在多人發言時，更容易分辨是哪位發言者。

Clubhouse的空間音訊功能，將透過音

...

欄名 : 科技新知

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