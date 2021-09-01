Clubhouse空間音訊 iOS版本率先用 行政人員版 2021/09/01 分享： 語音社交平台Clubhouse日前宣布，將針對iOS版本推出更新，支援Spatial Audio（空間音訊）功能，使聽眾在多人發言時，更容易分辨是哪位發言者。 Clubhouse的空間音訊功能，將透過音 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony PS5新版主機 全新底座+減磅300g 今日 Sony PS5新版主機 全新底座+減磅300g 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 2021/08/31 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 微軟擬推新摺機 Surface Duo 2測試 2021/08/31 微軟擬推新摺機 Surface Duo 2測試 iPhone 13系列 4機款傳下月上市 2021/08/30 iPhone 13系列 4機款傳下月上市 Netflix原創劇手遊 波蘭Android用戶測試 2021/08/30 Netflix原創劇手遊 波蘭Android用戶測試 Clubhouse iOS 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 手機Apps 社交平台 Android 3D