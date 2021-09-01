Sony PS5新版主機 全新底座+減磅300g 行政人員版 2021/09/01 分享： PS5熱潮持續，Sony日前在美國、澳洲和日本推出新版PS5主機。外觀方面，新版PS5幾乎與早前已上市的機型一樣，不過就用上全新底座設計，機身重量亦較舊版輕300g。 由於新版PS5主機硬件規格配置維持 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Clubhouse空間音訊 iOS版本率先用 今日 Clubhouse空間音訊 iOS版本率先用 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 2021/08/31 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 微軟擬推新摺機 Surface Duo 2測試 2021/08/31 微軟擬推新摺機 Surface Duo 2測試 iPhone 13系列 4機款傳下月上市 2021/08/30 iPhone 13系列 4機款傳下月上市 Netflix原創劇手遊 波蘭Android用戶測試 2021/08/30 Netflix原創劇手遊 波蘭Android用戶測試 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 美國 日本 澳洲 硬件 YouTuber Sony