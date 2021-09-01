Sony PS5新版主機 全新底座+減磅300g

PS5熱潮持續，Sony日前在美國、澳洲和日本推出新版PS5主機。外觀方面，新版PS5幾乎與早前已上市的機型一樣，不過就用上全新底座設計，機身重量亦較舊版輕300g。

由於新版PS5主機硬件規格配置維持

...