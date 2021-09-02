眾裏尋她 我的偶像兩代「麗莎」

昨天談到南韓最強女團BLACKPINK，那就不能不提Lalisa Manoban，如果無印象，那麼大名鼎鼎的Lisa總會聽過吧！韓國有Lisa，香港頂級藝人亦有位Liza，一字之差。話時話，Liza姐汪明荃同black、pink也有淵源哩！

先說BLACKPINK Lisa，她的Instagram有5,000多萬追隨者，是首位超過5,000萬的K-POP藝人。這位1997年出生於泰國的BLACKPINK主舞，除舞技了得，被喻為Queen of K-POP，亦被評為「亞洲最美臉孔」。

從小喜歡唱歌跳舞的Lisa練就一身功夫，14歲時從4,000名泰國女生中脫穎而出，離鄉別井到南韓投身K-POP，從一句韓文都不曉學起。大家或者聽過，在南韓娛樂界接受偶像訓練，練習生生涯沒日沒夜狂操，千辛萬苦，想出道依然談何容易，過着經常見到同伴被淘汰的日子。Lisa個性全力以赴，每天練習10多個鐘，夜晚別人休息她還在練。花了5年，2016年Lisa終於有機會出道，BLACKPINK幾乎是瞬間颳起旋風，4位成員的型格、歌唱及饒舌技巧、舞蹈、帶領潮流的打扮，風潮一路從韓國擴散到亞洲以至歐美。

有「人間芭比」之稱，24歲的Lisa有着甜甜天真幸福笑容，表演時卻氣勢強大，我更欣賞的是她耀眼光環後散發的正能量。雖然試過被攻擊是東南亞藝人，而非韓國藝人，但她靠實力回應。圈內人評價Lisa：「她總是掛着冷靜、從容、彷彿一切都沒問題的微笑，但到了音樂一起，關鍵時刻又會顯露殺手本能。」據說她個性最穩定，總是在大家低氣壓時帶來正能量。

Lisa與Liza black與pink

近期我較多留意韓國Lisa，以前讀書時，明星偶像則是Liza姐汪明荃，我和她也曾經在同一公司，只不過她入亞視前身麗的映聲時，我出世無耐。當年第一屆藝員訓練班，千多個應徵者只收9人，她以優異成績取得「001」號畢業證書入行。Liza姐有兩首歌當年好hit，又black又pink，一首叫《迷人Pink Lady》，另一首當然就是《熱咖啡》，歌詞講和啱傾的人邊飲black coffee邊談心，愈飲愈傾愈過癮。《熱咖啡》的MV片段中，阿姐真係着住又black又pink的女僕服演出，舞台演出版當年男dancer也是穿black和pink！（請【按此】觀看「熱咖啡black、pink」視頻）

BLACKPINK Lisa去韓國學藝，汪明荃早在70年代已到日本學跳舞。除了演戲，舞蹈可說是她根底之一，她最經典的歌舞，是穿泳衣唱《熱咖啡》。有一年唱片頒獎禮，她外面穿白色「踢死兔」，兩邊是膠紙，一撕開就除掉，裏面穿了唱《熱咖啡》的黑色泳衣，再配一對網襪露雙腿。在相對保守年代，一向形象斯文的阿姐，拍劇連泳衣都少穿，熱舞令人譁然，掀起全城熱議，很少見汪明荃這樣。鮮為人知的是，這次是她的concept，她自己設計要如此變身。和BLACKPINK Lisa白紙出道不同，唱《熱咖啡》時Liza姐已非常紅，敢於創新，坐言起行走出comfort zone，確實令人敬佩。

Liza姐上月剛渡過74歲生日，身上依然很潮的打扮，掩蓋不了一種恒久不變--孜孜不倦，學習新事物，近日又在Facebook上載學書法照片。除了工作，她積極推動粵劇發展，做了多屆八和會館主席，又出任人大代表、政協委員。從政，最重要是有嗰句講嗰句，做實事，「將勤侍人，以理服人」，不必搞咁多其他嘢，無事生事，我覺得阿姐做到了。

生活告訴我，單憑努力未必一定能達成夢想，努力過，並一直懷抱希望，才活得舒心。對我來說，兩代「麗莎」都值得捧場，BLACKPINK Lisa是活力、拼搏、美善、希望的化身；不鬆懈、不言敗的Liza姐，則做人處世楷模也。

▲ 24歲有「人間芭比」之稱的Lisa（圖），與74歲的Liza姐汪明荃，都是努力不懈的超級偶像。

▲ 24歲有「人間芭比」之稱的Lisa，與74歲的Liza姐汪明荃（圖），都是努力不懈的超級偶像。