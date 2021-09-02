電動車要普及 充電技術速突破

港府致力推動電動車普及化，正研究將部分加油站轉型為快速充電站的可行性。加建充電器以至興建充電站固然是對症下藥，但卻非唯一可行之法，當局應參考外國和內地的做法，攻克充電需時的難關，車主才會有更大意慾將燃油車換成電動車。

攻克充電需時弊病 增換車意慾

環境局局長黃錦星早前回答議員書面質詢時稱，為支援電動車普及化，政府會檢視油站用地，其中包括研究在中長綫逐步把部分現有的加油站及加氣站，轉型至快速充電站的可行性。

港府自2009年開始推廣使用電動車，截至7月底約有逾2.2萬部電動車，佔所有車輛總數約2.4%，車主對更換電動車猶豫，皆因供公眾使用的充電器僅4,362個，快速（充滿電需1小時）、中速（約4小時）和標準（約7小時）充電器分別佔16.1%、50.4%和33.5%，很多時充電器車位一早便被人佔用，令車主難以找到位充電，隨時出現離家易，回家難現象。

挪威比香港早一年推動電動車，但成績斐然，去年電動車銷量（54%）首次超過燃油車，人均電動車佔有率更是全球之冠。挪威電動車普及，關鍵是當局除提供多項經濟誘因外，更在初期大力投資快速充電設施，現時平均每萬人便有35個充電器，也是全球之冠，遠遠高於法國（6.9個）、英國（2個）。

各國為實現零排放，在推廣電動車的同時，並設法解決充電時間太長的問題，因為燃油車只需幾分鐘便入滿油，但用快速充電也要1小時才充滿電，令車主難以在充電站呆等。因此各國在加快興建路邊充電器的同時，正研發新技術解決這問題（見表）。

內地車廠推BaaS 租電池降車價

其中一種方法是以換電池代替充電，以色列和內地正推廣這方法。車主只需將汽車駛進換電站，5分鐘內便完事，快捷方便，但費用較貴。內地蔚來車廠為此推出租賃電池服務「BaaS」（Battery as a Service），讓消費者買車不買電池，降低車價，有助電動車普及。

另一種方法是無綫充電，即在馬路下面鋪設導電綫圈或磁化混凝土板，將無綫充電基建整合在公路之中，電動車駛過時便可邊行邊充電，毋須為找充電器而煩惱。

本港街道狹窄，興建路邊充電器有困難，將加油站改成充電站是可行之法，但研究須盡快進行和落實，港府更應鼓勵科企研發或引入突破性充電技術，朝多元化方向加快電動車發展步伐，更有助邁向智慧城市。

▲ 將加油站改成充電站是可行之法，惟港府更應鼓勵科企研發或引入突破性充電技術，多管齊下以加快電動車發展步伐。圖為英國加油站增設充電站。（路透社資料圖片）