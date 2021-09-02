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自訂虛榮

副刊版 2021/09/02

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木槌發出清脆聲響，十數秒後價錢已由五千元升到一萬五千元，戰況激烈，每口價便改為二千元，三位競投者雅興不減，手上手落，拍賣官唸唸有詞一大堆數字，驚魂未定，木槌已敲落，承惠七萬元。

見識淺薄的醫生，難得目睹港人闊綽一幕，為了「1 M LOVE」這自訂車輛登記號碼，一擲千金，心想：難道神也到臨競爭車牌，畢竟《約翰一書》第四章第十六節清楚說明「神就是愛」，有膽量掛此車牌者，來頭定不少。

自訂車牌在外國稱為「Vanity Plate」即是「虛榮車牌」，歷史最早期便已是自訂的，一九○一年汽車在紐約開始盛行，州長Benjamin Odell, Jr.立法，規定車輛背後必須掛上車主姓名簡寫，直到一九○三年車輛數目劇增，政府才立例改用數字代替。

為何願意花錢買這份虛榮？很大可能因為這是難得向公眾表示自我的機會，心理學上稱之為「Implicit Egotism」（隱藏式自我主義），大約是指人類對跟自我有相關的物件的良好感覺，自我愈大就愈喜歡見到自己名字或跟自身有關的東西揚名立萬，在香港見到不少—命名大廈或學校，背後心理也是類同，當然大部分人未有足夠財力建校、建大廈，那麼，一個簡單自訂車牌也有異曲同工之效。

醫生自訂的虛榮無人問津，五千大元找數。寫上甚麼？有緣遇上便知曉。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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