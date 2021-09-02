身邊不少朋友已移民他方，有去英國、台灣、加拿大和葡萄牙的。有些快樂似神仙，像好友夫婦F及E君，帶着孩子、姨仔夫婦，連同十一歲狗狗，移民葡萄牙。那裏陽光明媚，屋價和生活指數比香港便宜得多，亞洲超市不缺，當地人友善，孩子可讀國際學校；看見歐陸詩意背景襯托着他們黃昏跑步、遊走城市、美酒佳餚，我感到放心，畢竟，在壯年作出連根拔起遠赴他鄉的決定，要很大決心；若歷盡艱巨卻換來受罪和受苦，那人生下半場end up如此不如意，很易憂鬱至終。

然而，確有認識的人移民後，日日嚷着不習慣、不適應、不開心。不見得一個地方必然是新移民天堂，亦不見得有一個地方會零舍折磨新移民，一切皆是自己心理、心態和心境，視乎個人移民前的期望管理，到埗後的積極性和投入度，以及安頓後的社區貢獻。我很驚訝，有些人是從未踏足當地、即使短宿幾日亦無，然後就跑去移民，決心在彼邦度餘生；這跟盲婚啞嫁無異，如此不切實際的期望，鮮有皆大歡喜收場。未決定移民前，至少要做點功課，當地生活是甚麼一回事？細節如在香港用慣外傭的，移民後一切家務由自己擔當，必須做妥調節的心理準備才好成行。曾有阿太哭訴沒傭人的移民生活，苦不堪言。喂呀！閣下依家係移民呀，還留戀在港使喚傭人的風光作啥？這種期望差異，是本身想得太美好？還是從未想過就跑到人家地方生活？

葡萄牙未必是最好的地方，但好友夫婦未決定移民前，已親身去過幾趟，了解當地民生、文化、教育、醫療及生活指數等，再評估自身狀況才決定行動，到埗便盡快投入新社區生活，認識當地人和移居港人，再發掘一下港人可在當地有何貢獻。他們能樂享彼邦生活，我相信不是因為葡萄牙，而是他們的正向心態所致。若根本懵查查、人走你又走，然後期望當地人會待自己熱情如火，那無論去到哪裏，必極速失望，即使客觀上不是難民身份，主觀上也自覺活得像悲情難民。移民有人開心有人愁，一切盡是心態決定結果。