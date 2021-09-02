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Spotify增共享歌單 兩用戶可匹配評分

行政人員版 2021/09/02

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串流平台Spotify昨宣布，向全球用戶推出共享歌單功能Blend，為用戶匹配、混合歌單，並對用戶的共同歌曲偏好作出評分。

用戶現可透過應用程式邀請多一位用戶，共同創建共享音樂清單Blend。

...

欄名 : 科技新知

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