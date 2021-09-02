Spotify增共享歌單 兩用戶可匹配評分 行政人員版 2021/09/02 分享： 串流平台Spotify昨宣布，向全球用戶推出共享歌單功能Blend，為用戶匹配、混合歌單，並對用戶的共同歌曲偏好作出評分。 用戶現可透過應用程式邀請多一位用戶，共同創建共享音樂清單Blend。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟Windows 11 10月5日正式登場 今日 微軟Windows 11 10月5日正式登場 Sony PS5新版主機 全新底座+減磅300g 2021/09/01 Sony PS5新版主機 全新底座+減磅300g Clubhouse空間音訊 iOS版本率先用 2021/09/01 Clubhouse空間音訊 iOS版本率先用 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 2021/08/31 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 微軟擬推新摺機 Surface Duo 2測試 2021/08/31 微軟擬推新摺機 Surface Duo 2測試 商業 音樂 串流 IT技術 科技行業 歌曲 Spotify Spotify（美：SPOT）