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微軟Windows 11 10月5日正式登場

行政人員版 2021/09/02

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微軟（Microsoft）宣布Windows 11將於10月5日正式推出，符合條件的Windows 10電腦可免費升級，而預載Windows 11的各種全新電腦裝置亦將開始發售。

該企指，作業系統將適合

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欄名 : 科技新知

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