微軟Windows 11 10月5日正式登場 行政人員版 2021/09/02 分享： 微軟（Microsoft）宣布Windows 11將於10月5日正式推出，符合條件的Windows 10電腦可免費升級，而預載Windows 11的各種全新電腦裝置亦將開始發售。 該企指，作業系統將適合 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Spotify增共享歌單 兩用戶可匹配評分 今日 Spotify增共享歌單 兩用戶可匹配評分 Sony PS5新版主機 全新底座+減磅300g 2021/09/01 Sony PS5新版主機 全新底座+減磅300g Clubhouse空間音訊 iOS版本率先用 2021/09/01 Clubhouse空間音訊 iOS版本率先用 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 2021/08/31 華為被制裁改策略 研1年發布1旗艦機 微軟擬推新摺機 Surface Duo 2測試 2021/08/31 微軟擬推新摺機 Surface Duo 2測試 Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft Windows 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 服務 作業系統