巨型花燈廟會迎中秋 黃大仙中心X嗇色園黃大仙祠合辦

今個月底就係中秋節，係時候欣賞花燈喇。黛安聽聞今年黃大仙中心同嗇色園黃大仙祠嘅「百周年紀慶花燈廟會」活動合作，中心會設立3.5米高嘅「燈映秋夕」巨型花燈，大家可以去花燈世界光影之下影相打卡！

聽公關姊妹講，巨型花燈係一個互動裝置，入面有多個天燈及多角度嘅鏡，行入去好似置身於幻境，天燈亦會隨住訪客嘅動作而變色，夠晒特別。今個月18至24日去埋黃大仙祠嘅廟會，集齊花燈廟會活動通行證9個攤位遊戲嘅印章，仲可以去黃大仙中心免費領換天燈小禮品㖭。

中秋節當然要食月餅過節啦，中心今年亦同「糕點界畢加索」Pierre Hermé Paris合作推出「Pierre Hermé尊貴月餅禮盒」，共有4款口味，包括香脆榛子蛋糕月餅、法式焦糖海鹽蛋糕月餅、馬達加斯加呍呢嗱蛋糕月餅、香濃黑芝麻牛奶朱古力蛋糕月餅，禮盒本身設計到好似燈籠咁，仲有埋燈光開關，最啱喺人月兩團圓嘅佳節晚上打開。另外，中秋特色市集即日起同步登場，雲集近百款特色口味月餅，好似紫薯香印月餅、冰皮芝士水蜜桃月餅、全素冰皮月餅、多款榴槤冰皮月餅等等，可以滿足晒唔同客人嘅需求。

本文轉載自《晴報》

▲ 巨型花燈內有多個天燈，會隨着人的動作而變色，打卡影相一流！

▲ Pierre Hermé月餅禮盒設計成精緻燈籠形狀，配埋金色點綴，夠晒貴氣。