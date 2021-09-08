信貸業重量級人物黃漢強博士加盟「鼎豐信貸」 道盡行業跌宕起伏

信貸行業從70年代崛起至今，已有40多年歷史。無論是順境或逆境，過去數十年，財務公司都為很多香港人、商戶或中、小企提供資金周轉，解決各種財務問題。信貸行業之所以能迅速發展，有賴背後一班不斷創新求變的開創者，而最近加盟鼎豐信貸，出任行政總裁一職的黃漢強博士（Dr. Victor Wong）便是其中一位舉足輕重的重量級人物，他與信貸行業一同成長，看盡當中的起伏跌宕。

▲ 黃博士充滿熱誠，希望為信貸業開創更多新的產品。

歷經變遷 信貸行業的「活字典」

在80年代，香港的貸款產品主要由銀行主導，後來日資企業看準香港的商機，便進駐香港開設財務公司，其後再有不同的外資進駐香港信貸市場。時至今日，香港信貸市場百花齊放，有本地、日資、韓資、美資或其他外資公司。在80年代已加入信貸行業的黃博士，看盡香港經濟的高低起跌。「在我入行初時，信貸行業不太普及，且主要由銀行主導。因緣際會下在2000年代為某大型銀行在中國內地開拓信貸市場，後來回歸香港。近二十年我都在不同的財務公司擔任第一把手，曾經歷香港不同年代的變遷，包括1998年金融風暴、2003年沙士疫症、2019年社會運動，以及2020年新冠疫症。」黃博士的職業生涯，不論是金融管理局管轄下的三級制銀行，抑或放債人條例下的放債人制度，也曾經涉獵過，可說是一本信貸業的「活字典」。

▲ 鼎豐信貸與黃博士的理念相近，望能真正幫助到更多有需要的客人。

加盟鼎豐 堅守借貸核心價值

最近黃博士加入了鼎豐信貸有限公司，出任行政總裁一職，問到為何不選擇退休享受生活，黃博士說︰「鼎豐的服務承諾和核心價值——『熱誠追求卓越』吸引了我。公司未來將會引入金融科技，並投放了超過一千萬在金融科技發展上。加上公司重視人才培訓，幫助員工自我增值，與我追求卓越的理念相近。」他更提到未來公司將會優化產品，改掉過時的運作模式，讓其更貼近市場最新發展。例如鼎豐現時已優化了循環貸款的產品特性，讓借貸人可以自主地按照自己的能力，決定還款周期和金額，利用循環貸款的備用金額一筆過清還其他貸款，減低利息支出外，更可重新使用信用卡的信貸額作日常消費，而且申請便捷，一個電話15分鐘就可完成過數，借貸更靈活稱心。

但黃博士強調︰「我希望教育大眾不要過分借貸，而是應該善用借貸去好好管理財富，而非藉此盡情揮霍，甚至盲目投資，最終泥足深陷。而我們也會投放更多的資源培訓員工，使他們能提供更專業的服務，聆聽客人的需要。」鼎豐信貸實事求是，期望在黃博士的領導下，能真正幫助更多有需要的客戶。

▲ 黃漢強博士去年更獲頒「2020年亞太傑出企業獎之金融卓越領袖年獎」。

與時並進 為信貸業開創先河

黃博士分享，在90年代和二千年代都是信貸行業最蓬勃的時代。當時滿腔熱誠的他認為必定要不斷創新，緊貼潮流趨勢，才能在業界站穩住腳。於是在80年代他就為市場創立了「前無古人後無來者」的金融產品，就是「分期付款購買家電」。「當年香港經濟環境不太好，私人樓宇不多，徙置區、木屋區、廉租屋是佔大多數。就業市場以勞動為主，人們雖然有屋住，但家居生活條件卻不理想，並非每戶也有雪櫃、電視。因此我便推出分期付款購買傢俬家電，希望幫助市民改善家庭環境。當時我的公司便與不同零售店合作，如市民想買傢俬電器，全數由財務公司預先代為支付，再以12個月分期付款，最後以1元贖回物品的擁有權。」黃博士憶述。

此舉幫助到當時的市民改善生活，也可以帶動財務公司的業績，同時幫助零售業刺激銷售，令黃博士至今仍感到非常自豪。不過，到90年代後期，信用卡推出免息分期付款，令這種服務式微。及後信貸行業開始蓬勃，放債人牌照由最初只有2、30間，發展至現時的2,000多間。

除了「分期付款購買家電」的創新服務外，具前瞻性的黃博士不斷留意市場需要，推出多種創新服務，不但為信貸行業留下光輝一頁，同時亦幫助到不少市民度過難關。例如2003年沙士後，香港樓價大跌，大量「負資產」出現，失業率上升至6.5%，據當時紀錄一年內有2萬人申請破產，是歷史之最。於是黃博士就推出了「結餘轉戶」產品，一次過幫欠債人償還債務，再讓他們以優惠利率或延長還款期紓緩債務壓力，亦即是今天市場上的「卡數一筆清」產品的前身。

▲ 鼎豐信貸着重員工的培訓，希望為顧客帶來更優良和貼心的服務。

數碼轉型 信貸業將汰弱留強

黃博士具有敏銳的市場觸覺，從不固步自封，他說︰「香港近年不斷朝著發展成為智慧城市的板塊模式，而政府現時也發出8個虛擬銀行牌照，不過仍遠遠落後於周邊地區（內地、韓國、日本、星加坡），這些國家／地區早已在人工智能、支付平台上有廣泛的應用。現時信貸行業也正經歷數碼轉型，透過人才培訓、資源投放，改變以往的經營模式，借款人可以在網上申請、提交所有文件，透過語音、容貌辨識簡單完成驗證，提取貸款也可以經網上銀行或FPS過數，透過自動化貸款系統吸引市民接受改變。」

另外，黃博士認為未來36個月將是信貸行業汰弱留強的時期，如香港的二千多家信貸公司不抓緊機會進行數碼轉型，加上政府近年來不斷規管信貸從業者，如香港政府近日表示，考慮將法定貸款利率上限年利率由60%調低至48%，將會對私人貸款市場造成影響，而市民最終也不會選擇服務過時、行為惡劣的財務公司。

創意多多的黃博士，近日更透過YouTube頻道開設Tiptop鼎豐信貸呈獻「鏡‧貸與借」專輯 https://bit.ly/3kGjKIi，每集3-4分鐘向市民講解不同的借貸資訊，教導大眾如何認識貸款的利與弊，如何解讀貸款廣告的術語，和貸款與借款的知識，從而履行社會責任。

(特約)