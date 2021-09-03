重新定義Z世代　投身珠寶設計勇闖一片天

不同世代的年輕人所面對的大環境也不盡相同，造就了每代年輕人獨有的觸覺和生活態度。現今與網絡世界融合的Z世代，偶然會被標籤為不善溝通、缺乏積極性、欠缺長遠想法，但今年20出頭的龍芷瑤（Yoyo），面上雖然仍流露着年輕的稚氣與天真，但對生活、對理想抱有不一樣的態度。一份成人禮禮物的契機，令Yoyo矢志成為珠寶設計師，她希望能夠以清晰的目標、積極的處事態度及迎難而上的堅持重新定義Z世代。

說得一口流利且地道廣東話的Yoyo，一點也看不出她只在香港居住了短短5年。在2016年，Yoyo由港人爸爸申請來港定居，初到香港時，她也面對了不少困難和挑戰。Yoyo指，入讀本地中學時，最大的難題就是語言，她的母語是普通話，但她明白到在香港生活，必須學懂廣東話和繁體字。因此，Yoyo沒有絲毫怯懦，反而用盡方法融入香港社會︰「我花了兩年時間，藉着聽廣東歌、收看香港節目來學講廣東話，並不斷用廣東話與別人溝通來熟習；而繁體字則以不斷抄寫文章的方式來熟練。」

成人禮戒指成轉捩點



憑着堅毅適應香港新生活，在解決語言差異問題後，她面臨着改變一生的抉擇——選修視覺藝術科（Visual Art）。「我一直對設計很有興趣，在中四選科時，我便決定選修Visual Art。」

家人為Yoyo 慶祝18歲成人禮時，更令她萌生進修珠寶設計的想法︰「當時父母特別為我從法國經典珠寶品牌Chaumet訂了一枚戒指，而且請工匠把中央的鑽石換成一顆翡翠。當我收到這枚戒指時，除了非常驚喜外，更驚訝原來珠寶設計可以如此有趣，激發了我對這門學問的濃厚興趣。」

▲ 20出頭的龍芷瑤，一心朝珠寶設計行業發展，希望憑藉個人在中港兩地的生活，轉化成獨特視野。

首套作品獲獎學金肯定



為了實踐理想，Yoyo於課餘時間修讀了珠寶設計課程，並設計了一套中西融合名為《Harmony ‧ 和》的首飾，這套作品不單止獲得了羅氏慈善基金的獎學金，也是對Yoyo作品及理想的肯定。

問到設計靈感的來源，Yoyo表示︰「我在修讀課程期間，創作了這套首飾。首先自己是中國人，很想傳承中國文化，加上在18歲生日時收到經父母改造的成人禮戒指，也啟發了我融合中西文化。」

首套作品已取得理想成績，似乎已確認了Yoyo在設計方面的天份，但她認為成功還要有兩個重要條件。「首先要對藝術史有認識，才能在傳統上再作創新，具有豐富的內涵才能令作品更永恒和具延續性。其次要有良好基本功，因有好的畫功和金工的鍛練，才懂得如何把意念落實為作品；尤其是要了解和運用金工技藝，才能令設計不會因為過於天馬行空，而難以實踐。」

▲ 《Harmony ‧ 和》系列中的頸鏈分別以黑金魚（陰魚）及白金魚（陽魚）為主角，造型有如泛着浪花的魚兒一樣，生動優雅。

▲ 左：黑白金魚耳環上換了精緻的鑽石，隨着穿戴者的每個動作，綻放出耀眼光芒。 右：心口針的黑白金魚迴旋游動的姿態靈巧活潑，流露出生生不息的神氣。

決心將興趣化為事業



把興趣變成事業，是Yoyo的一個目標。「我覺得珠寶設計最有趣的部分是創作過程，由意念再經過很多步驟後再變實體，是一個非常有成就感和滿足感的過程。」不過她認為自己基本功未足夠，畫功及金工知識亦不足。所以訂下短期目標，吸收更多深入知識，優化個人功力。

早前在校外課程中，Yoyo學習到關於珠寶設計繪圖技巧及不同寶石切割方式、如何將2D草圖變成3D作品。她認為金工部分最為複雜，但亦是當中最有趣及最具挑戰的部分。「經過很多trial & error和不斷學習，學懂做事不輕言放棄，要有毅力，否則不會成功。所以9月開始，我會繼續進修珠寶設計課程以打穩基本功，琢磨技巧，目標是成為專業設計師。」

能夠令一位20出頭的年輕人下定決心，除了出於興趣之外，更離不開背後的伯樂賞識和支持。香港浸會大學持續教育學院學術統籌主任鄺美貞是Yoyo在校外課程的啟蒙老師。「鄺老師是第一個稱讚我有天份的人，因為她這句話，我矢志將興趣變成專業。」Yoyo指出，自己的中港文化背景，除了擴闊她的視野，亦啟發了她對融合中國東方美和西方設計元素的思維，成為其優勢。「我還年輕，機會成本低，所以不怕失敗。即使跌倒，我仍然有時間再重新站起來！」

愛上Wakeboard 挑戰自我

除了珠寶設計以外，Yoyo動靜皆宜，她更對極限運動情有獨鍾。「6月時，我接觸寬板滑水（Wakeboard）後，便深深愛上這項運動。因為它需要極大體能支撐，所以我平日也會健身來訓練體能。」Wakeboard講求意志力和挑戰自我，除了可鍛練專注力和毅力，Yoyo更認為這項運動的特質與珠寶設計工作很相似：「珠寶設計不但要有藝術修養，更要對自己有嚴格的個人要求，能忍受單獨面對工作的孤獨感，亦要時刻鞭策自己，不斷從錯誤中學習和改善。」

▲ Yoyo愛上wakeboard之後，為了完成當中各種艱難動作，特別到健身室健身，以應付體能上的挑戰。

（特約）