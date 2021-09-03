首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 副刊版 2021/09/03 分享： 「泰」掛住布吉蘇梅？其實兩地現已開關，已接種疫苗人士可免隔離入境。疫情仍然未穩定，即使現在並非出外旅遊的最佳時機，惟有先記錄新開酒店景點，待疫情過後才出發，這家全新的蘇梅島凱悅酒店（Hyatt ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 2021/08/20 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 2021/08/06 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 2021/07/23 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 2021/07/09 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 南韓首間Luxury Collection品牌酒店 奢華氣派傳承百年歷史 2021/07/09 南韓首間Luxury Collection品牌酒店 奢華氣派傳承百年歷史 泰國 蘇梅島 旅遊資訊 酒店 Resort 泰銖