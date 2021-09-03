難民融入新國度倍艱難 社會定型變無形枷鎖 專輯 09:05 2021/09/03 分享： 美國等多國相繼撤離阿富汗，大量阿富汗民眾跟隨逃離。英國、南韓等國敞開門戶收容阿富汗難民，但土耳其等國表明不會再收容難民，難民危機再次成為國際社會的隱憂。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助 2021/09/02 阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助 阿富汗難民湧各國 Airbnb免費安置2萬人 2021/08/25 阿富汗難民湧各國 Airbnb免費安置2萬人 2000名阿富汗難民抵英 曼徹斯特收容半數人（附地區列表） 2021/08/25 2000名阿富汗難民抵英 曼徹斯特收容半數人（附地區列表） 英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區（附地區列表） 2021/08/24 英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區（附地區列表） 普京反對鄰國安置阿富汗難民 憂武裝分子潛入俄羅斯 2021/08/23 普京反對鄰國安置阿富汗難民 憂武裝分子潛入俄羅斯 你可能感興趣 阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助 08:05 2021/09/02 阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助 阿富汗難民湧各國 Airbnb免費安置2萬人 10:06 2021/08/25 阿富汗難民湧各國 Airbnb免費安置2萬人 2000名阿富汗難民抵英 曼徹斯特收容半數人（附地區列表） 08:05 2021/08/25 2000名阿富汗難民抵英 曼徹斯特收容半數人（附地區列表） 最新專欄文章 更多 解構弱國發展之路 阿富汗狂瀾無力挽？ 2021/08/28 解構弱國發展之路 阿富汗狂瀾無力挽？ 論失敗國家如何進步 阿富汗無力翻身？ 2021/08/27 論失敗國家如何進步 阿富汗無力翻身？ 塔利班前高層自述 揭溫和派努力失敗 2021/08/21 塔利班前高層自述 揭溫和派努力失敗 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 2021/08/20 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 跨性別選手惹爭議 平等精神怎體現？ 2021/08/14 跨性別選手惹爭議 平等精神怎體現？ 人權 歧視 移民 德國 阿富汗 伊朗