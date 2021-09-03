WFH Work From Harbour輕鬆D

我的生活心態，是盡量活在當下。過去已完，將來取決於現在，過分沉溺以往，時間流逝人生就咁短咗實在冤枉。不過，花少少時間放空腦袋，即是人所講的發呆，幻想將來，我卻喜歡。新念頭、鬼主意，就是這樣來的，而不是在辦公桌夾硬迫自己想出來。

當時間許可，想發呆發得有用，還得地利配合。例如望住海發呆，其實有些科學根據，看海能改變人體化學反應。研究指海邊鹹空氣中的礦物質，有助保持大腦血清素及褪黑激素水平，從而產生更多幸福感。同食香蕉一樣，它含有豐富鎂和鉀，幫助放鬆肌肉，亦有色胺酸幫助人體合成助眠的褪黑激素。若有一天你見我望海食蕉，並非偶然。

另外，雖然負離子產品直接療效未有科學根據，但比起人造環境，大自然中空氣較多負離子，有助紓壓；亦有說海浪聲刺激大腦前額葉皮層，減少壓力激素皮質醇分泌，荷爾蒙平衡，心靈趨平和。

慶幸自己的家在寧靜海灣旁，Work From Home（WFH）可以對住個海工作（Work From Harbour），靈感飄來，得以如此，也是感恩。新冠疫下，興起在家工作WFH，然而香港人被迫住得瘋狂地貴，樓價世界第一，幾多人能擁有海景生活，對住個blue horizon療癒自己，紓緩一下心理？在家工作比起在公司工作，可能輕鬆些，但效率唔一定「升呢」，住得侷促望住家徒四壁，分分鐘悶到發荒腦筋「打kick」。如果近近地，可以對住維多利亞港Work From Harbour，你話幾爽！

這個並非白日夢，只要有部手提電腦，已經可以。去邊？維港海濱兩岸全長約73公里，當中約24公里已經對外開放，就是海濱長廊之類公共空間，問題是有設施配合才可以。想一邊吹着維港海風，一邊用notebook工作，海濱長廊就需要更多坐處、上蓋遮陽擋雨，渴時想飲啖水，最好有飲用水設備，自備水樽去拿就可以，肚餓有埋枱凳吃自備食物更好，三急則要洗手間。

吹維港海風辦公 不再是白日夢

香港現有海濱長廊分散各區，斷橛禾蟲；維港畔有尖沙咀、紅磡、西九、觀塘海濱長廊，港島區的中西區、灣仔、鰂魚涌長廊等，並非在維港的有大埔、荃灣、屯門、將軍澳、馬鞍山、香港仔等。一般人印象，海濱長廊用來行、跑步、踏單車、放狗、釣魚之類，不像外國例如澳洲、新加坡之類較著名的海濱公共區域，有很多飲食消費場所。除了觀塘海濱公園、將軍澳長廊附近私人屋苑有臨海食肆，本港其他海邊公共空間，基本是沒有戶外望海飲食地方的休憩用地。新冠疫下，空氣較好的露天食肆有市場，尤其海傍的，本港實在太少。不過搞海濱消費區需要更多配套，例如水電及交通安排，太多人聚集又會帶來噪音及環境衞生問題，究竟是否值得，人言人殊，需要另一套完整發展思維。

其實，當局開始了類似Work From Harbour的嘗試，去年12月在西環卑路乍灣海濱休憩用地添置多張長枱，方便市民買外賣到海邊吃飯，而且還設了一個「外賣接餐點」，市民用手機叫外賣，可以在那兒接收。這樣能夠吸引人去望住維港開工，是擴大Work From Harbour的做法，比較簡單容易落實（卑路乍灣海濱試點介紹請【按此】觀看）。

維港海濱長廊近年一段一段接通，銅鑼灣一帶公園主題區預計本月底前開放。有無想過，在港島可以由石塘咀沿海行到東面筲箕灣？聽說2024年就可以。政府應該和公私營機構合作，引入更多嘗試，舉辦不同活動如街頭文化藝術，令海濱更活化。人人都知維港兩岸高廈亮燈的璀璨夜景，是世界級景點，希望政府繼續推動優化維港海濱，打造出同樣世界級的無間斷海濱長廊。

▲ 卑路乍灣海濱試行設立「外賣接餐點」，又有枱凳設施，為「Work From Harbour 」創造條件。

▲ 卑路乍灣海濱試行設立「外賣接餐點」（見圖），又有枱凳設施，為「Work From Harbour 」創造條件。