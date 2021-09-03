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增青年抗毒意識 破除大麻誤解

評論版 2021/09/03

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疫下青少年吸毒販毒人數上升，情況令人憂慮，相信與青少年對毒品尤其大麻有誤解，當局須加強宣傳，援引最新研究，向青少年灌輸大麻會上癮及損害身體的正確資訊，提高其抗毒意識，並要為他們提供更多有益身心的健康活動，消磨時間。

疫下毒品罪行 按年飈68%

警方連月來搗破多個販毒集團，撿獲大量毒品和拘捕多人，當中不乏未成年學生。保安局局長鄧炳強上周出席撲滅罪行委員會會議後，就今年上半年有756宗嚴重毒品罪行，比去年同期的451宗大增68%，有224名年輕人因涉及嚴重毒品被捕，比去年大增66%，對愈來愈多年輕人被利用運毒表示非常關注。

根據警方數字，今年首季，首次被呈報吸毒人數比去年同期上升20%，當中涉及21至35歲青年佔43%，而21歲以下青少年主要以吸食大麻為主，吸食人數比去年大增58%。

毒販誘使青少年販毒吸毒，主要是不法分子在網上宣稱吸大麻不會上癮，愈來愈多外國對消遣用的大麻合法化，令青少年誤以為大麻無害。不法分子更以金錢或大麻利誘青少年運毒，宣稱他們未成年，就算被捕也不會被重判，加上毒販利用社交媒體以關鍵字眼作代號兜售，令青少年更易獲得毒品。

外國合法化 誤導大麻無害

青少年明知大麻是毒品仍願意吸食，明顯是不實資訊誤導及受朋輩影響。據青協去年的調查顯示，51%青少年吸食是為了減壓，36%出於好奇，34.4%為了解悶，32.6%指外國合法化，應對人體健康損害不大；25%覺得吸大麻是潮流文化。

惟《美國醫學會兒科期刊》刊登的最新研究顯示，青少年吸食大麻，一年內成癮比率達10.7%，跟服食處方鴉片類藥物成癮率11.2%相若。此外，美國俄亥俄州立大學醫學院的研究也顯示，若有情緒問題的青少年吸食大麻，自殺機率高2倍，非故意濫藥死亡風險高1.5倍。這兩項新研究與一般人對大麻認知迥異，說明有必要向青少年灌輸大麻禍害的正確認知。

警方除加強情報搜集，打擊販毒集團的新交易模式外，更要從根本入手，製作有關大麻正確資訊的小冊子和網頁，並以創意方式加強青少年抗毒意識。當局早前在禁毒推廣車上引入虛擬實境（VR）技術，讓參與者戴上VR設備，體驗被毒販誘使吸毒後長滿毒瘡的可怕樣貌，讓人對毒品禍害有更深刻印象。

此外，家長亦應與子女加強溝通（見表），了解其學習進度和校園生活，更要諄諄灌輸毒品絕不能輕試，切勿為搵快錢而替人運毒，並鼓勵多參與課外活動，培養新興趣，既可消磨時間，亦讓生活過得更充實。

青少年心智未成熟，當局、家長和社會各界須加強宣傳教育，讓孩子不會輕易被誘騙沾染毒品。

警方早前在禁毒推廣車上引入VR技術，讓參與者感受吸毒後的不良反應。（香港警務處Facebook圖片）

撰文 : 黃清輝

欄名 : 港是港非

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