《香港老美》作者推介 消逝中的香港小風景

近年香港已變得模糊陌生，其中一個「城市指標」，就是舊建築已漸離我們的視野。其實當中環街市活化，儼如商場項目般的考量而顯得形存而神散，我們還可要求甚麼？這次不如讓《香港老美》作者黃慶雄（Simpson）

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