《香港老美》作者推介 消逝中的香港小風景 副刊版 2021/09/03 分享： 近年香港已變得模糊陌生，其中一個「城市指標」，就是舊建築已漸離我們的視野。其實當中環街市活化，儼如商場項目般的考量而顯得形存而神散，我們還可要求甚麼？這次不如讓《香港老美》作者黃慶雄（Simpson） ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 變身懷舊柑仔店成打卡點 傅珮嘉開設台式餐廳「尚青商號」 2021/08/31 變身懷舊柑仔店成打卡點 傅珮嘉開設台式餐廳「尚青商號」 藍田啟田商場 「夏日More More茶。好物市集」開鑼 2021/08/28 藍田啟田商場 「夏日More More茶。好物市集」開鑼 大角咀小店生存之道 新舊交融見證社區變遷 2021/08/28 大角咀小店生存之道 新舊交融見證社區變遷 中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐 2021/08/27 中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 2021/08/21 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 香港 中環 銅鑼灣 收購 北角 攝影 上環 建築設計 麥當勞 鴨脷洲