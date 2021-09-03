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報復仇恨

副刊版 2021/09/03

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阿富汗喀布爾機場外，發生自殺式炸彈恐襲，失去一百七十條寶貴生命，其中十三位是美國士兵。美國總統拜登短時間內公開回應：「We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down and make you pay.」聲言定必報復，美國會獵捕到底、以牙還牙，弦外之音是定必要恐怖組織填命，聽來理所當然，實則是宣揚仇恨。

恐襲是基於仇恨，報復也是基於仇恨；仇恨就是仇恨，不會因受害者是美國士兵而變得正義。試想一下，若恐襲死難者全是阿富汗而沒有美國士兵，總統會否挺身為阿富汗人民抱不平而說句「Will hunt you down?」恐襲本身行為不會引發這種反應，惟因美軍受害，總統才以報復仇恨回應。

報復仇恨是人類最強烈的情緒之一，遇上對自己不公或受傷害時，這種與生俱來的情緒會一觸即發，若未能控制仇恨，便會用最強暴力去宣洩。著名心理學家Tania Singer，曾研究人類對不公平的腦部生理反應，研究對象觀察兩組人玩遊戲，一組公平地玩，另一組則作弊，最後，兩組都要受罰被電擊，Singer et al（見註）以磁力共振檢閱研究對象的腦部反應，當看到公平一組被罰時，大腦負責同理心（Empathy）的部位會亮起，相對地，當看到作弊組受罰時，竟然是犒賞部位亮起（Reward-related area），即是說見到作弊組受罰而感到快感。

口說報復是為正義，心裏仍只是仇恨的宣洩。

註：Singer et al Nature 439：466, 2006

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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