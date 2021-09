阿富汗喀布爾機場外,發生自殺式炸彈恐襲,失去一百七十條寶貴生命,其中十三位是美國士兵。美國總統拜登短時間內公開回應:「We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down and make you pay.」聲言定必報復,美國會獵捕到底、以牙還牙,弦外之音是定必要恐怖組織填命,聽來理所當然,實則是宣揚仇恨。

恐襲是基於仇恨,報復也是基於仇恨;仇恨就是仇恨,不會因受害者是美國士兵而變得正義。試想一下,若恐襲死難者全是阿富汗而沒有美國士兵,總統會否挺身為阿富汗人民抱不平而說句「Will hunt you down?」恐襲本身行為不會引發這種反應,惟因美軍受害,總統才以報復仇恨回應。

報復仇恨是人類最強烈的情緒之一,遇上對自己不公或受傷害時,這種與生俱來的情緒會一觸即發,若未能控制仇恨,便會用最強暴力去宣洩。著名心理學家Tania Singer,曾研究人類對不公平的腦部生理反應,研究對象觀察兩組人玩遊戲,一組公平地玩,另一組則作弊,最後,兩組都要受罰被電擊,Singer et al(見註)以磁力共振檢閱研究對象的腦部反應,當看到公平一組被罰時,大腦負責同理心(Empathy)的部位會亮起,相對地,當看到作弊組受罰時,竟然是犒賞部位亮起(Reward-related area),即是說見到作弊組受罰而感到快感。

口說報復是為正義,心裏仍只是仇恨的宣洩。

註:Singer et al Nature 439:466, 2006