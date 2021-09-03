運動員也是很好的代言人選

在外國和中國，星級運動員絕對有經濟效益。遠的不說，今屆東奧結束後，內地品牌爭相找體育明星作代言，例如：打破中國田徑紀錄的蘇炳添，迅即為小米品牌代言，網民踴躍支持。消息還是雷軍親自在微博發布，可見其重視程度。

劉翔、李娜、林丹、鄭潔、朱婷、武磊等，都是不少品牌的代言人，產品種類不限於運動，亦不僅是內地牌子，連Nike、寶馬、可樂等，也喜歡找中國運動員代言，皆因：一、運動員就是不屈不撓、力求突破、永不放棄的象徵，想讓觀眾將品牌與運動精神建立association（聯想），最好和最快的方法就是用上運動員代言。二、運動員生涯辛酸、淚汗交織，人所共知，即使不特別鍾情某運動明星，也不至特別反感，這對品牌來說，是較穩陣的選擇。三、尤其當下，一眾明星代言人如吳亦凡、鄭爽（代孕棄養，曾為Prada代言）屢爆嚴重醜聞，令品牌無端「翻車」，風險太大；但運動員俱在規律鍛練下成長，深知成功非僥倖，作為代言人，是品牌更安全、安心的營銷投資。

品牌找運動員代言，尤其是在一綫明星靠不住的時代，是對品牌和運動員（退役生活）的雙贏局面。因此，星級運動員是絕對有商業價值和經濟效益的，當然，企業及領軍者必須具備對品牌營銷生態看得通透的潛能。

今屆東奧，香港運動員向全城展示其努力和水平，是世界級水準，香港運動員絕對是瑰寶！我們以前或許忽略了他們的辛酸，原來生活津貼如此卑微，退役後亦只能靠自己。若威水光輝就全城共享，往後退役維生便話之你，那此城未免太冷漠了。惟盼日後更多品牌起用運動員做代言人，這是對香港運動界一種很好的另類CSR（企業社會責任）貢獻，而這種有意義的行為必有回報——皆因如此有心的品牌，大家有目共睹，定必願意用行動支持，我先舉手做第一個！