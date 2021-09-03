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權八開業 8 周年推出「漫味八年禮饌」

副刊版 2021/09/03

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權八居酒屋今年10月就8歲了！特別推出一系列慶祝活動，包括漫味八年禮饌廚師發辦、買一送一限時優惠、餐飲禮券等，為8周年祭打響頭炮。

禮遇一：漫味八年禮饌廚師發辦

豐盛的八道菜廚師發辦晚市盛宴（$888/位

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欄名 : 新鮮熱辣

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