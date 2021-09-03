權八開業 8 周年推出「漫味八年禮饌」 副刊版 2021/09/03 分享： 權八居酒屋今年10月就8歲了！特別推出一系列慶祝活動，包括漫味八年禮饌廚師發辦、買一送一限時優惠、餐飲禮券等，為8周年祭打響頭炮。 禮遇一：漫味八年禮饌廚師發辦 豐盛的八道菜廚師發辦晚市盛宴（$888/位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 今日 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅 2021/08/30 鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅 馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折 2021/08/30 馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折 Johnnie Walker Blue Label聯乘本地藝術家 藝博會展出創意作品 2021/08/28 Johnnie Walker Blue Label聯乘本地藝術家 藝博會展出創意作品 GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴 2021/08/27 GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴 日本 餐廳 美食 餐飲 魚 蝦 中菜 米芝蓮 廚師 雞肉