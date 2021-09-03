逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」

Eaton HK及旗下米芝蓮1星中菜廳逸東軒首次參與「SEAFOOD LOVES SAKE」大型清酒推廣活動，於整個9月推出期間限定的清酒晚宴。

逸東軒的晚宴由行政總廚譚棟主理，以巧手海鮮菜餚配搭多款不

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