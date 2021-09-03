新冠溯源 美國還是甩不了鍋

美國這一個本應是偉大的國家，近年來似是運交華蓋，事事不順，焦頭爛額：疫情控制不住、敗走阿富汗、國內人民分裂對立，對政府不信任，對政客更不信任；拉攏盟國對付中國也是無功而退，徒自樹敵，使美國在中國14億人民心中的形象大跌。這些挫折都會變成壓力，重重壓在拜登這年近八旬、思路有時不清的老人身上。按美國人的心理，他們不會願意承認自己的失敗，甩鍋是他們很想用的工具。

最方便甩鍋的對象當然是中國，甩鍋的指控內容自然是新冠病毒，這是有點效果的。美國死了60多萬人，社交活動受到限制，美國人民一肚氣，不找個發洩點不行。只要把責任推在別人身上，無論有無根據，都是有人會相信的，這不是一個科學問題，而是一種心理需要。

老同學謝錦明兄來電抱怨，他有移民美國數十年的親人，對美國疫情失控竟不責難美國政府抗疫不力，反而歸罪中國，使他十分氣頂。我明白一部分華僑的心理，他們為融入當地社會，有時會把擁有華人血統這一事實貶損，以討別人的認同。

美抗疫不力 華僑竟歸罪中國

但甩鍋也不是這麼容易的事。去年4月，美國自己的情報機構便曾發表過聲明，認為新冠病毒並非人工製造，美國的專家從科學角度看也大多認同此點；今年3月世衞的專家到中國調查後，也得出相同結論。拜登要滿足甩鍋的心理與政治需求，惟有指令美國政府的一批情報人員，而非科技人員，在90天內完成調查報告，8月24日是死綫。

在科學上，只得90天去進行一個如此複雜的溯源問題，是不可思議的，所以這個溯源小隊便只有倚靠不知何處而來的情報，包括閱讀一些科學期刊的論文。在8月24日，一份機密的報告終於交到拜登手上，3天後，一份只得一頁多的簡短總結亦公開發表，這份非機密的總結立時有《自然》等頂尖科學期刊審視。

我們不知道美國不願公開的部分說甚麼，但公開的部分倒也簡單，它有3個主要結論。

情報人員溯源報告 3大結論

第一，新冠病毒並非是有國家發展出來的生物武器。此結論似乎是調查小組及美國情報界的共識。我估計他們得此結論，是因為他們的情報讓他們相信，中國的領導人事前根本對此病毒一無所知。不過，我們也應指出，中國方面未必同意這結論，因為中國有不少人相信，新冠的源頭根本便是美國位於馬利蘭州德特里克堡（Fort Detrick）的軍事實驗室，歷史上這個實驗室曾專門研究生物武器，小組這個結論是否掩蓋這個實驗室的角色？

第二，美國大多數的情報機關並不認為這個病毒是用基因工程改造出來的，有兩個情報機構則認為，他們掌握的資料並不足以使他們下任何結論。這個結論也不奇怪，因為這些調查人員部分雖擁有博士學位，但身份卻不是科學家，要他們在一個不熟悉的領域下一些實牙實齒的結論，他們當然不敢，所以就算是不相信這病毒是基因工程改造的情報機構，也不願把話說得太滿。

第三，究竟病毒是從一受感染動物跳到人的身上？還是在實驗室中不知如何有人中招，再傳了出去？這兩個假說使調查小組較難取捨。在有參與的情報機構中，國民情報理事會與另外4個單位認為，新冠病毒是自然界產生的，有1個單位則認為它首先在實驗室出現，再有3個則認為數據資料不足，下不了結論。再次提醒，這些是情報人員的觀點，不是科學家的看法。為何他們的結論有差別？相信原因是他們對不同資料的信納度有差異所致。

雖然中國並不認同這份報告，而且相信美國調查之目的只是要弄出一個可甩鍋中國的報告，而不是就事論事，但美國的情報機構這一趟又真的弄不出甚麼不利中國的證據出來，美國的甩鍋意圖應又受到挫折。

▲ 拜登要滿足甩鍋的心理與政治需求，惟有指令美國政府的一批情報人員，而非科技人員，在90天內完成新冠病毒溯源調查報告。（路透社資料圖片）