MOS Burger 15周年慶 半價歎Puri Puri三本蝦漢堡

唔經唔覺原來MOS Burger已經嚟咗香港15年，為咗答謝粉絲嘅支持，佢哋準備推出兩大驚喜，包括今個月15日重新推出只售$26嘅Puri Puri三本蝦漢堡，及MOS Burger x Hello Kitty聯乘活動！

黛安知道，Puri Puri三本蝦漢堡曾經喺2010年推出，如今載譽歸來，除了蝦肉分量十足，蝦餅炸至香脆彈牙外，加埋爽脆椰菜絲及酸甜他他醬等，口感層次夠晒豐富。最重要嘅係，作為15周年紀念漢堡，仲會舉行期間限定半價優惠，暫定10月21至24日期間以半價發售。

公關姊妹話，6間分店仲會化身MOS Burger x Hello Kitty美食主題樂園，即日起至9月14日，顧客只要以呢幾間主題店為背景影相留念，再上傳至fb後向店員展示，即可享$5套餐折扣優惠。

此外，MOS Burger分店亦會有Hello Kitty獨家聯乘禮品。即日起惠顧套餐，可以$58換購聯乘Hello Kitty涼感毛巾；由9月中旬起，惠顧套餐亦可以$88換購聯乘Hello Kitty防UV雨遮，數量有限，換完即止。

本文轉載自《晴報》

▲ 6間分店化身MOS Burger x Hello Kitty美食主題樂園。

▲ Hello Kitty獨家聯乘禮品