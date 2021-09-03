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MOS Burger 15周年慶 半價歎Puri Puri三本蝦漢堡

行政人員版 04:00 2021/09/03

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唔經唔覺原來MOS Burger已經嚟咗香港15年，為咗答謝粉絲嘅支持，佢哋準備推出兩大驚喜，包括今個月15日重新推出只售$26嘅Puri Puri三本蝦漢堡，及MOS Burger x Hello Kitty聯乘活動！

黛安知道，Puri Puri三本蝦漢堡曾經喺2010年推出，如今載譽歸來，除了蝦肉分量十足，蝦餅炸至香脆彈牙外，加埋爽脆椰菜絲及酸甜他他醬等，口感層次夠晒豐富。最重要嘅係，作為15周年紀念漢堡，仲會舉行期間限定半價優惠，暫定10月21至24日期間以半價發售。

公關姊妹話，6間分店仲會化身MOS Burger x Hello Kitty美食主題樂園，即日起至9月14日，顧客只要以呢幾間主題店為背景影相留念，再上傳至fb後向店員展示，即可享$5套餐折扣優惠。

此外，MOS Burger分店亦會有Hello Kitty獨家聯乘禮品。即日起惠顧套餐，可以$58換購聯乘Hello Kitty涼感毛巾；由9月中旬起，惠顧套餐亦可以$88換購聯乘Hello Kitty防UV雨遮，數量有限，換完即止。

本文轉載自《晴報

6間分店化身MOS Burger x Hello Kitty美食主題樂園。

Hello Kitty獨家聯乘禮品

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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