滿$180全單7折 foodpanda mall 買屈臣氏產品快靚正

黛安買嘢講求平靚正，兼且送貨夠快！聽公關姊妹講，foodpanda香港與屈臣氏展開合作計劃，從8月起，顧客可透過foodpanda mall選購逾550款屈臣氏店內受歡迎嘅產品，包括保健和美容、個人護理、嬰幼兒產品及家居日用品等，最快10分鐘即可送達。

公關姊妹話，foodpanda平台每個月有逾百萬名、習慣「快商務」（Quick Commerce）嘅活躍用戶，引入屈臣氏備受港人喜愛嘅健與美產品，加埋屈臣氏龐大嘅店舖網絡，綫下及綫上（O+O）嘅獨特優勢，可以產生協同效應，有助拓展雙方嘅顧客群。

香港屈臣氏董事總經理李家樂分享，計劃推出後反應熱烈，顧客大多選購家居急需嘅產品，當中防疫用品、紙品、電話卡、藥品及家庭計劃用品等嘅銷量尤其顯著。未來會擴展店舖網絡嘅服務範圍，今年底前會倍增產品嘅選擇，以後隨時隨地想買嘢都得啦。

為慶祝計劃成功推出市場，即日起至9月30日，顧客喺foodpanda mall內訂購屈臣氏店內嘅產品滿$180，全單仲有7折優惠㖭！

本文轉載自《晴報》

▲ 經foodpanda mall選購逾550款屈臣氏產品，最快10分鐘可送抵家門。

▲ foodpanda加屈臣氏龐大店舖網絡，綫下及綫上嘅獨特優勢，可產生協同效應。