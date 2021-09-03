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創業沒有最佳時機

行政人員版 04:00 2021/09/03

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我認為關於創業的討論，常誇大了時機的重要性。如果我們細心觀察，創業幾乎沒有最佳時機，當然也沒有最壞時機。

年輕時創業，你有無限的衝勁、無窮的創意，但卻缺乏資金、經驗和人脈，而這正是中年創業的優勢，但中年人士又正正缺乏年輕人所擁有的。

經濟好時創業，顧客口袋裏有錢，但競爭大，成本高；經濟差時，雖然搵食艱難，但市場淘汰了一些公司，而且各樣成本都較低，所以還是各有好處。

利用新技術和新營運模式，可以搶佔先機，但由於技術和模式未成熟，你也可以「行先死先」；當技術和商業模式成熟了，風險和成本低一點，但也可以因為慢了一步而流失機會。

所以無論年輕或年長創業，經濟好或壞的時候，技術或模式的創造者或改良者，都有成功或失敗的創業。

時機論者還有一個問題，就是很容易墮入「找藉口」的陷阱，當遇到困難時容易為失敗找藉口，而不是努力去找出路。

創業與否，反而是我經常強調的「為甚麼」——「為甚麼做這件事情？」「為甚麼這很重要？」「為甚麼應該由你去做？」當你有清晰和明確的答案，就是最好的創業時機。

除此之外，還要問自己：「如果失敗了會怎樣？」有沒有安全網或逃生門？我當年便預備了退休的資金，才夠膽全力以赴。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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