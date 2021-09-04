買賣觀望 料樓價慢升交投縮

【二手分析】代理二手樓價指數率先破頂，而政府差估署樓價指數亦逼近高位，本月底公布的最新數字亦預計破頂機會大。事實上，8月二手氣候稍為放緩，未有明顯出現「排隊搶盤」、「多客鬥搶高價」等等極端的旺市盛況。

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