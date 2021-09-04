買賣觀望 料樓價慢升交投縮 置業家居 2021/09/04 分享： 【二手分析】代理二手樓價指數率先破頂，而政府差估署樓價指數亦逼近高位，本月底公布的最新數字亦預計破頂機會大。事實上，8月二手氣候稍為放緩，未有明顯出現「排隊搶盤」、「多客鬥搶高價」等等極端的旺市盛況。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 你可能感興趣 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 01:00 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 01:00 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 01:00 投資者、用家追捧 創新高價承接 最新專欄文章 更多 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 旺市下無力 不再受捧？ 今日 旺市下無力 不再受捧？ 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 二手市場