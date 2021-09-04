未補價平盤大減 8月成交量跌6成 置業家居 2021/09/04 分享： 【白居二】白居二2020於5月底開始陸續入市，為6月、7月二手未補價市場帶來新購買力，扯高二手成交量及價錢，為推動二手樓市其中一個成因。據房委會回覆本刊查詢時指，截至2021年7月底，約有3,800名 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 你可能感興趣 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 01:00 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 01:00 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 01:00 投資者、用家追捧 創新高價承接 最新專欄文章 更多 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 旺市下無力 不再受捧？ 今日 旺市下無力 不再受捧？ 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 放盤 二手市場