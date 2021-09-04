未補價平盤大減 8月成交量跌6成

【白居二】白居二2020於5月底開始陸續入市，為6月、7月二手未補價市場帶來新購買力，扯高二手成交量及價錢，為推動二手樓市其中一個成因。據房委會回覆本刊查詢時指，截至2021年7月底，約有3,800名

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