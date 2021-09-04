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投資者、用家追捧 創新高價承接

置業家居 2021/09/04

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【優質單位】二手平盤、二手筍盤陸續被承接，價錢回升，用家及投資者轉移目標優質盤源，例如特色戶、連裝修單位等等，此類盤源屬罕有放盤，連裝修亦可節省翻新費，不過此類單位多為創高價售出，只有零星「守不住」的

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欄名 : 封面故事

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