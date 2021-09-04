投資者、用家追捧 創新高價承接 置業家居 2021/09/04 分享： 【優質單位】二手平盤、二手筍盤陸續被承接，價錢回升，用家及投資者轉移目標優質盤源，例如特色戶、連裝修單位等等，此類盤源屬罕有放盤，連裝修亦可節省翻新費，不過此類單位多為創高價售出，只有零星「守不住」的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 你可能感興趣 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 01:00 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 01:00 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 01:00 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 最新專欄文章 更多 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 旺市下無力 不再受捧？ 今日 旺市下無力 不再受捧？ 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 二手市場 放盤