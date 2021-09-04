大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 置業家居 2021/09/04 分享： 【放盤量】本刊日前統計10大屋苑的放盤及匙盤量，合共錄得2,437個放盤，較之前微升約1.5%，並出現3升1跌的情況，當中麗港城、美孚新邨及沙田第一城的放盤量皆持平，惟匙盤量都有出現跌幅；而德福花園及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 你可能感興趣 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 01:00 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 01:00 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 01:00 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 最新專欄文章 更多 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 旺市下無力 不再受捧？ 今日 旺市下無力 不再受捧？ 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 中原地產 放盤 移民 二手市場