大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租

【放盤量】本刊日前統計10大屋苑的放盤及匙盤量，合共錄得2,437個放盤，較之前微升約1.5%，並出現3升1跌的情況，當中麗港城、美孚新邨及沙田第一城的放盤量皆持平，惟匙盤量都有出現跌幅；而德福花園及

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